Росрыболовство озвучило планы по «рыбной бирже»

Продукцию из определенных видов водных биоресурсов планируется продавать через аукционные площадки. При этом в принятии административного решения власти собираются исходить из наличия необходимой инфраструктуры.

Когда говорится о «рыбной бирже», имеется в виду все-таки аукционная торговля, а не классический биржевой механизм, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Конечно, это будет аукционная торговля. Мы никогда именно к бирже не стремились: рыба и морепродукты — слишком уникальный товар», — уточнил глава ведомства в интервью Fishnews.

Планируется ввести обязательство по реализации через аукционные площадки определенного объема продукции из водных биоресурсов. «Какого — еще требует обсуждения. Возможно, будет промежуточный этап, от которого мы перейдем к большему объему обязательной продажи. А может быть, сразу будет 100-процентный объем реализации», — отметил Илья Шестаков.

Таким образом предполагается продавать наиболее ценные виды водных биоресурсов — это могут быть, например, икра минтая, крабы и другие морепродукты, возможно, продукция из лососевых.

При этом в ведомстве подчеркнули, что будут отталкиваться от наличия необходимой инфраструктуры, созданной бизнесом. «Специализированная инфраструктура — основной элемент аукционной торговли. Как только мы увидим, что есть проекты, началось создание инфраструктуры, будем готовить соответствующий законопроект. Точнее, запускать его, потому что в целом концепция такого документа уже готова», — сообщил руководитель Росрыболовства.

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