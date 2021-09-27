Субсидии по минтаю предложили распространить на лосось

Субсидирование перевозок, предусмотренное для минтая, могут распространить и на лосось. Такую меру решило проработать Росрыболовство.

Напомним, что на 2021 г. правительство предусмотрело механизм стимулирования РЖД к перевозке на льготных условиях продукции из минтая — с Дальнего Востока в другие регионы страны.

Как стало известно Fishnews, на заседании штаба лососевой путины, которое проводил на Курилах глава Росрыболовства Илья Шестаков, прозвучали предложения по перспективам использования этой меры. Так, было предложено сделать механизм постоянным и распространить его на лосось, чтобы сгладить сезонные повышения тарифа.

Руководитель ведомства поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующие предложения в правительство.

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