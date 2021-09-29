Минтай Чукотского моря ушел с молотка

Росрыболовство провело аукцион по продаже доли квоты минтая в новом районе промысла — Чукотском море. Право на добычу 2,778% квоты ушло за 34 млн рублей.

Федеральное агентство по рыболовству опубликовало протокол аукциона по минтаю Чукотского моря. Торги прошли 28 сентября.

На продажу была выставлена доля квоты вылова минтая Чукотского моря в 2,778% со стартовой ценой около 31 млн рублей. В торгах участвовали компании «Водолей» (Хабаровский край) и «Аринай» (Приморье). В итоги победителем стал «Водолей», предложивший более 34 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего с аукциона предполагалось продать 25 долей. На девять лотов поступило по одной заявке — в этом случае торги признаются несостоявшимися и договор заключается с единственным участником аукциона. Таким образом, права на вылов должны достаться компаниям «Дальрыбпром», «Аринай» и «Водолей». На 15 лотов желающих не нашлось — по ним аукцион признан несостоявшимся.

Напомним, что общий допустимый улов (ОДУ) минтая в Чукотском море впервые был установлен в 2020 г. Первые процедуры по распределению долей прошли в мае 2021 г.: тогда квоты получили «Поллукс» и НБАМР.

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