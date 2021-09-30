Виктор Литвиненко: Мы решаем задачу государственного масштаба

Русская рыбопромышленная компания отмечает 10-летний юбилей, реализуя масштабную программу по обновлению флота. Современные суда должны повысить эффективность использования ресурсной базы, отмечает генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко.

Для Русской рыбопромышленной компании важны не только объемы добычи — должна обеспечиваться максимальная эффективность промысла и экономическая отдача от каждой тонны выловленной рыбы, подчеркнул руководитель РРПК Виктор Литвиненко в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Достичь этого позволяет глубокая переработка уловов непосредственно на борту судов. При производстве филе мы получаем 50-процентный рост выручки и двукратный рост прибыли по сравнению с выпуском продукции низкой степени переработки — обезглавленного минтая. Потому курс на углубление переработки в море компания взяла еще в 2014 году, когда начала модернизацию флота», — заявил генеральный директор Русской рыбопромышленной компании.

Сейчас РРПК строит новые супертраулеры, с их помощью планируется добиться существенного прорыва в развитии морской переработки.

«Мы нацелены не только на эффективное использование уловов, но и на высокую экологичность производства. Двигатели нового поколения и оборудование, устанавливаемые на судах, позволяют вдвое снизить выбросы CO2 на тонну улова по сравнению с флотом, построенным в 1980—90-е годы. Таким образом, компания действует в русле Парижского соглашения по климату и снижает углеродный след», — обратил внимание Виктор Литвиненко.

По его словам, Русская рыбопромышленная компания вложила в строительство флота порядка миллиарда долларов. «Цифра говорит сама за себя. Мы стали первой и остаемся единственной компанией с таким объемом инвестиционной программы», — констатировал генеральный директор РРПК.

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