Русская рыбопромышленная компания отмечает 10-летний юбилей, реализуя масштабную программу по строительству судов нового поколения. Это путь к кардинальному увеличению выпуска продукции глубокой переработки, востребованной на внутреннем и внешнем рынках, и переход на более эффективное, экологичное и безопасное производство, рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко .

— Виктор Александрович, консолидация активов компании началась в 2011 году. Расскажите, пожалуйста, с каким портфелем квот РРПК встречает 10-летний юбилей?

— Объем квот Русской рыбопромышленной компании составляет около 340 тыс. тонн в год — цифра варьируется в зависимости от устанавливаемого общего допустимого улова. Почти 300 тыс. тонн приходится на долю минтая. Наш флот работает во всех районах промысла этого объекта: северная часть Охотского моря, Восточно-Сахалинская подзона, Берингово море, Южные и Северные Курилы.

Объемы сельди в Северо-Охотоморской подзоне у нас составляют порядка 40 тыс. тонн — этот объект мы также успешно осваиваем. В последние два-три года в Беринговом море добывается около 20-25 тыс. тонн «неодуемой» сельди. Но приоритетным объектом промысла является минтай.

При этом для нас важны не только объемы добычи — должна обеспечиваться максимальная эффективность промысла и экономическая отдача от каждой тонны выловленной рыбы. Достичь этого позволяет глубокая переработка уловов непосредственно на борту судов. При производстве филе мы получаем 50-процентный рост выручки и двукратный рост прибыли по сравнению с выпуском продукции низкой степени переработки — обезглавленного минтая. Потому курс на углубление переработки в море компания взяла еще в 2014 году, когда начала модернизацию флота.

Сейчас мы активно строим новые супертраулеры: это позволит добиться существенного прорыва в развитии морской переработки. При обновлении флота РРПК использует передовые технологии. Мы нацелены не только на эффективное использование уловов, но и на высокую экологичность производства. Двигатели нового поколения и оборудование, устанавливаемые на судах, позволяют вдвое снизить выбросы CO2 на тонну улова по сравнению с флотом, построенным в 1980—90-е годы. Таким образом, компания действует в русле Парижского соглашения по климату и снижает углеродный след.

Другая важная тема, которой мы уделяем внимание, — контроль и снижение уровня потребления неперерабатываемого пластика. Установленные на судах РРПК опреснительные системы полностью закрывают производственные и бытовые потребности, расходы пресной воды при изготовлении продукции на борту фактически нулевые. Полный цикл производства с переработкой отходов в рыбную муку и жир позволяет свести к нулю выбросы в океан. Мы технически также готовы обеспечить взвешивание уловов: это позволяет исключить выбросы молоди и поможет сохранить рыбные запасы. Одним словом, РРПК живет не только сегодняшним днем. Мы смотрим в будущее, и это определяет все наши шаги и решения.

— Вы уже начали говорить об обновлении флота. РРПК — крупный участник программы инвестиционных квот: компания заложила на Адмиралтейских верфях серию из 10 супертраулеров. Как вы оцениваете опыт работы с отечественными судостроителями? Какие сложности возникают при выполнении заказов? Многие отмечают, что на верфях стоит кадровая проблема.

— Безусловно, такой крупный проект не обходится без трудностей. Но мы решаем важнейшую, я бы сказал, государственного масштаба, задачу. Совместно с Адмиралтейскими верфями мы возрождаем утраченные десятилетия назад традиции и опыт гражданского судостроения. Если не сделать это сегодня, то когда? Собственная развитая судостроительная база — элемент экономической безопасности страны и признак устойчивости рыболовной отрасли, ее независимости.

Русская рыбопромышленная компания вложила в строительство флота порядка миллиарда долларов. Цифра говорит сама за себя. Мы стали первой и остаемся единственной компанией с таким объемом инвестиционной программы.

Что касается опыта работы с верфями, я считаю, в первую очередь важен выбор исполнителя заказов. Мы приняли правильное решение, остановившись на Адмиралтейских верфях. В свое время здесь строились для Дальнего Востока такие огромные плавбазы, как «Алексей Чуев», «Василий Чернышев». У предприятия серьезный опыт строительства, оно сохранило кадровый костяк.

Мы работаем в тесном контакте с верфью, есть, в общем-то, взаимопонимание во всех вопросах. И результат налицо: заложены кили шести из десяти супертраулеров. Четыре судна уже спущены на воду, а первая пара скоро будет передана нашей компании.

— В июле в Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду третий супертраулер «Механик Сизов»…

— Событие, конечно, важное для компании. Когда новую единицу флота спускают на воду, — это всегда впечатляюще. Июльская церемония стала еще более волнующей, ведь в ней принимал участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

В сентябре планируется спустить на воду следующий из заказанных компанией супертраулеров — «Капитан Мартынов» (к моменту публикации интервью на сайте спуск уже состоялся — прим. корр.). Все наши суда получают названия в честь людей, посвятивших свою жизнь рыбной отрасли.

— А как вообще родилась идея давать имена новым судам РРПК? Каким образом выбираются названия?

— Имена супертраулеров — это дань уважения ветеранам отрасли. РРПК в этом году исполняется 10 лет, но наша история началась раньше. Мы помним и уважаем ветеранов тех компаний, которые вошли в состав группы РРПК. Одной из них — АО «ТУРНИФ» — уже более полувека. Не ценить такую историю просто преступление.

Супертраулер «Капитан Юнак» назван в честь Владимира Михайловича Юнака, потомственного моряка, заслуженного ветерана отрасли, работавшего в ТУРНИФе. Название судна «Капитан Вдовиченко» — дань уважения Анатолию Владимировичу Вдовиченко, «Механик Маслак» — Василию Федосеевичу Маслаку. «Механик Сизов» назван в честь Владимира Абрамовича Сизова, заслуженного ветерана рыбопромыслового флота, посвятившего работе на судах более 30 лет.

Имена выбираются из тех, что были предложены капитанами, моряками, родственниками ветеранов.

— Уже сейчас представители рыбной промышленности говорят, что пандемия коронавируса изменит облик российской рыбной отрасли. Как вы считаете, открываются ли перед нашими предприятиями новые возможности для поставки на экспорт продукции глубокой переработки? Какие трудности нужно преодолеть, чтобы российские компании могли занять перспективные ниши?

— Я бы сказал, что нынешние условия ускорили движение в направлении, которое наша компания выбрала задолго до того, как мир столкнулся с пандемией. Это курс на развитие глубокой переработки.

Россия обладает уникальным преимуществом — богатыми биоресурсами, которые мы просто обязаны использовать эффективно. Эксплуатировать природные запасы, чтобы гнать объемы сырья на переработку в другую страну, по меньшей мере недальновидно. И пандемия просто вскрыла проблему, которая давно назрела в отрасли.

Наши новые суда строятся как раз с тем условием, что мы будем заниматься глубокой переработкой. Почему выбрано именно строительство флота? Как я говорил, чтобы максимально эффективно осваивать ресурсы: перерабатывать рыбу там, где мы ее добываем. Сами ловим — сами перерабатываем. Без посредников, без сложных логистических схем. Что может быть логичнее? Поэтому РРПК и пошла на беспрецедентно масштабную программу строительства нового флота из 11 супертраулеров.

Я считаю, что выбранная стратегия — правильная. Развитие глубокой переработки не только обеспечивает рост прибыльности бизнеса. Это уход от сырьевой направленности экспорта, увеличение добавленной стоимости продукции, выпускаемой в России, рост налоговых отчислений в бюджет страны. Создаются новые рабочие места, развивается отечественная экономика.

Мы заговорили о пандемии… Считаю, что очень важна полная вакцинация экипажей против COVID-19, чтобы обеспечить здоровье и безопасность людей. В море живут и трудятся в замкнутых пространствах, поэтому распространение инфекции достаточно опасно. Географически суда работают далеко от берега, не во все места можно добраться и вертолетом, поэтому необходимо предотвратить заражение. У нас привито более 70% членов экипажей.

— В нынешнем году компания заключила первые контракты на поставку сурими, выпущенного прямо на борту судов, в Россию. Как встретил рынок этот продукт?

— Наши первые потребители отмечают высокое качество продукции из сурими, произведенного на новом супертраулере «Владимир Лиманов». Например, наш партнер — дальневосточная компания «КВЭН», выпускающая крабовые палочки, — подтверждает, что по своим химико-биологическим показателям сурими РРПК ничуть не уступает японскому сырью, которое принято считать эталонным. Наше оборудование позволит выпускать сурими высших сортов.

— Мне кажется, если сравнивать с 1990-ми годами, российский потребитель стал более требовательно относиться к крабовым палочкам. В магазинах представлена продукция от разных производителей и разного качества.

— Безусловно, потребитель выбирает тот товар, который лучше. Соответственно, как производители борются за качество палочек, так и мы боремся за качество своего продукта. Сурими выпускается прямо в море, оно замораживается на борту в течение нескольких часов с момента вылова. Мы обеспечиваем контроль всей производственной цепочки — от добычи до производства. Однократная заморозка — это особый уровень качества.

Вообще сурими пользуется огромным спросом. Большой интерес к этой продукции проявляют и японские производители.

Продукция из минтая без преувеличения уникальна. На российском рынке эта рыба очень недооценена. Хотя на самом деле она ничем не уступает, например, треске. Минтай богат витаминами, макро- и микроэлементами. Не все знают, но он способен нормализовать содержание сахара в крови. К тому же эта рыба низкокалорийная. Это незаменимый продукт для всех, кто заботится о своем здоровье. Думаю, что отношение к минтаю в России со временем изменится. Русская рыбопромышленная компания последовательно работает над тем, чтобы рассказать потребителям — как в нашей стране, так и за рубежом — обо всех полезных свойствах этой рыбы.

И мы успешно движемся к этой цели. РРПК больше не производитель мороженого сырья, мы поставляем потребителям продукт питания, за качество которого отвечаем на всех этапах — от вылова до прилавка.

Еще раз обращу внимание на экологический аспект. Уровень выбросов СO2 на тонну продукции из минтая в несколько раз ниже, чем при выращивании рыбы, а также производстве курицы, свинины и особенно говядины. Важно и то, что при промысле и производстве продукции из минтая компания фактически не тратит пресную воду. Потребности закрываются за счет опреснения морской воды на борту траулеров.

— Компания не раз заявляла о своих кадровых программах. С какими учебными заведениями сотрудничает РРПК? Дает ли такая работа результат?

— Развитие кадрового потенциала — важное условие устойчивой работы компании и отрасли в целом. Ведь без людей все новые технологии, высокоэффективное оборудование ничего не значат.

Поэтому Русская рыбопромышленная компания занимается развитием кадрового потенциала по всем возможным направлениям. Сотрудничаем с учебными заведениями, причем не только с отраслевыми — Дальрыбвтузом, Владивостокским морским рыбопромышленным колледжем, но и с МГУ им. Г.И. Невельского. География взаимодействия не ограничивается пределами Дальнего Востока: активно работаем с профильными образовательными учреждениями в Калининграде, Астрахани, Керчи.

Компания развивает и собственный учебно-тренировочный центр. УТЦ получил лицензии на подготовку по программам профессионального обучения и дополнительного профобразования. В том числе на подготовку людей по охране труда — это приносит результат. Хочу отметить, что у нас уделяется большое внимание обеспечению безопасности работы как на флоте, так и среди офисных сотрудников.

В нашем арсенале — и именные стипендии для курсантов МГУ им. Г.И. Невельского, и профильные программы подготовки, и стажировки на судах компании, и повышение квалификации действующих сотрудников, в том числе совместно с партнерами — поставщиками оборудования. Это делает программы обучения максимально «заточенными» на результат.

Формировать собственную базу специалистов позволяет кадровый центр. Любой желающий может подать анкету, в том числе через сайт, и она будет обработана: наша компания открыта для профессиональных кадров.

Мы развиваем производство сурими, филе, а этим должны заниматься люди с определенным опытом, например, определения качества продукции, эксплуатации нового оборудования. Стараемся также обеспечить каждое судно двумя стабильными по составу экипажами. Для укрепления кадрового потенциала РРПК создан ряд социальных программ, например, оказывается помощь с приобретением жилья.

Специалисты всегда требуются, наша задача — выбрать сильнейших. Думаю, цифровизация выведет подбор сотрудников на еще более высокий уровень. Уже определены дальнейшие планы в этой сфере.

В целом наша компания активно внедряет цифровые технологии. У нас создан центр управления флотом, куда постоянно поступает информация о работе судов. Это позволяет отслеживать бизнес-процесс и дает основу для анализа. Специалисты видят, что происходит в тот или иной момент на судне.

— Электронный промысловый журнал используете?

— Это больше ведение Федерального агентства по рыболовству, но мы всецело за электронный промысловый журнал, занимаемся этой работой.

— Как в целом вы можете охарактеризовать итоги первых десяти лет работы компании и каковы планы на будущее?

— За первое десятилетие РРПК сформировала прочный фундамент для дальнейшего успешного развития. Стартовали программы, ориентированные на будущее. Мы, безусловно, работаем на перспективу.

РРПК зарегистрирована в Приморском крае, обеспечивает налоговые отчисления в краевой бюджет и вносит свой вклад в развитие региона.

Компания максимально уходит от сырьевого экспорта, от поставок за рубеж рыбы б/г. Мы увеличили производство филе на 35% по сравнению с предыдущими годами.

Ключевым направлением я считаю строительство современных судов. Это очень большой и важный проект в общеотраслевом масштабе, ведь в рыбном хозяйстве работают суда от 30 лет и старше, их нужно заменять флотом нового поколения.

Уже сейчас люди считают и, я надеюсь, будут считать наши суда своим домом. На новом флоте создаются максимально комфортные условия для экипажей — это также должно сыграть весомую роль в кадровом укреплении компании.

Задачи на будущее — это, конечно, строительство флота, обеспечивающего глубокую переработку на борту до 100% уловов. Это автоматизация производственных и бизнес-процессов. Большое внимание продолжим уделять экологичности промысла и производства.

В приоритете развитие клиентского сервиса. И, конечно же, создание в регионе высокопроизводительных, безопасных и комфортных рабочих мест на судах нового поколения.

Александр ИВАНОВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2021 г.