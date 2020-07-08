08 июля 2020 года

РРПК повысит энергоэффективность флота

На новых траулерах, которые строятся по заказу «Русской рыбопромышленной компании», будут применяться современные энергосберегающие технологии. Они позволят вдвое снизить выбросы углекислого газа в расчете на тонну улова.

Масштабное обновление флота, начатое «Русской рыбопромышленной компанией» (РППК), позволит не только повысить производительность промысловых судов, но и обеспечить им максимально доступный на текущий момент уровень энергоэффективности и экологичности. Компания ведет строительство 11 супертраулеров, каждый из которых рассчитан на ежегодный вылов более 60 тыс. тонн рыбы.

Благодаря современным технологиям на судах будет организован безотходный цикл производства, когда улов на 100% перерабатывается в конечную продукцию. Из отходов, которые остаются после разделки рыбы на филе, выпуска фарша или сурими, при помощи пара будет изготавливаться мука и жир. Пар для этого процесса обеспечивает утилизационный котел, использующий остаточное тепло выхлопных газов. Дополнительным топливом для котла могут служить излишки рыбьего жира.

«В результате объем топлива, необходимого при производстве рыбной муки, будет снижен в 2,5 раза на тонну сырья по сравнению с показателями существующего флота», – сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

В компании отметили, что повышению энергоэффективности также послужит рекуперация электроэнергии с лебедок при постановке трала. Полученный запас энергии будет использоваться для нужд производства и внутреннего потребления.

Fishnews