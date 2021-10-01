Рыбную госпрограмму актуализировали по новой системе

Правительство утвердило новую редакцию госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса: она начнет действовать с 1 января 2022 г. В документе прописаны приоритеты и цели регулирования в рыбной отрасли на период до 2030 г.

Обновление госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса потребовалось из-за общего изменения системы управления госпрограммами, которое произойдет в 2022 г. В новой редакции документа перечислены основные проблемы рыбной отрасли, которые планируется решить с помощью госпрограммы:

— высокий износ основных фондов и относительно низкий уровень производственной эффективности;

— острый дефицит холодильных мощностей для хранения рыбной продукции;

— устаревший научно-исследовательский флот.

Как сообщает корреспондент Fishnews, главными инструментами для решения этих вопросов указаны инвестиционные квоты, топливные субсидии для промысла в удаленных районах Мирового океана и строительство научных судов. В результате к 2030 году планируется довести объем инвестиций в отрасль до 613 млрд рублей, повысить среднедушевое потребление рыбы до 25 кг в год, создать дополнительно 24,5 тыс. рабочих мест, построить 10 научно-исследовательских судов и запустить биржевую торговлю рыбной продукцией.

Кроме того, предполагается, что российские рыбаки смогут укрепить лидерство на глобальном рыбном рынке. В частности, займут не менее 25% рынка ЕС по белой рыбе (минтай, треска и пикша) и не менее 10% рынка стран АТР по лососевым.

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