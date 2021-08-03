Крилю и клыкачу готовят топливные субсидии

Минсельхоз представил список удаленных промысловых районов и видов водных биоресурсов, на которые планируется распространить механизм топливных субсидий.

В июне правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий компаниям, которые осуществляют промысел в удаленных районах, на возмещение затрат на покупку судового топлива.

Как рассказали ранее в пресс-службе кабмина, получить финансирование можно будет уже в 2021 г. - на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 461,5 млн рублей. Однако для запуска механизма Минсельхоз должен утвердить перечень видов водных биоресурсов и удаленных районов промысла, перечень продукции, на которые распространится господдержка.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на портале regulation.gov.ru опубликован проект приказа по районам и объектам промысла. В список вошли, например, район регулирования Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ) с крилем, клыкачами, ледяной рыбой и другими вилами ВБР, Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ), Организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (ЮТО), исключительные экономзоны Анголы, Намибии, ЮАР, Гвинейской Республики, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Мозамбика, Никарагуа, Сенегала, Мавритании, атлантической рыболовной зоне Марокко, Эквадора, район действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана с сайрой, сардиной, японской и пятнистой скумбрией и т.д. Предлагается предусмотреть субсидирование и для районов действия НАФО (подрайоны 3M, 3O, 3+4, 3LNO).

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