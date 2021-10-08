Перспективы инвестквот рассмотрят на площадке Совета Федерации

Сенаторы планируют 12 октября провести круглый стол, посвященный вопросам нового этапа предоставления квот под инвестиции. Сейчас обсуждается продолжение этой программы.

Планируется, что в круглом столе «О возможном влиянии расширения механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов» примут участие представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга и других ведомств, отраслевых ассоциаций, власти прибрежных регионов.

В рамках первой волны инвестиционных квот компании строят суда и береговые перерабатывающие заводы. Определяясь с запуском второго этапа, очень важно оценить возможности верфей, подчеркнул ранее первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользования Сергей Митин.

Большое обсуждение программы инвестквот и крабовых аукционов в сентябре состоялось на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент Fishnews. На площадке ВЭФ Росрыболовство представило свои предложения по второй волне, свое мнение высказали крупнейшие добытчики.

В октябре со своей позицией по распределению квот также выступила Федеральная антимонопольная служба.

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