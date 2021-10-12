Власти Сахалинской области предлагают поддержать развитие берега

За счет предоставления права на промысел необходимо поддержать развитие прибрежных территорий, считает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По мнению главы региона, этого принципа нужно придерживаться на втором этапе программы квот под инвестиции.

Федеральное агентство по рыболовству анонсировало продолжение программы инвестиционных квот, когда за счет предоставления права на вылов стимулируется строительство тех или иных объектов.

Вложения в береговую переработку уже показали свою эффективность и уже работают на экономику прибрежных регионов, с учетом этого нужно на втором этапе увеличить объемы минтая и сельди на Дальнем Востоке для развития береговой инфраструктуры, отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В рамках первого этапа компании Сахалинской области приняли активное участие в строительстве береговых заводов. Такие проекты реализованы в разных районах региона, в том числе на северных и южных Курильских островах.

«Увеличение объемов переработки водных биоресурсов позволило снизить негативные последствия от ограничений по поставкам рыбопродукции в КНР, введенных в 2020 году в связи с пандемией. Однако с учетом того, что объем российских минтая и сельди, ежегодно направляемых на переработку в КНР, составляет от 600 до 850 тыс. тонн, отечественная переработка в Дальневосточном федеральном округе имеет потенциал увеличения более чем вдвое. Я уверен, в этом меня поддержат все губернаторы приморских регионов», — заявил Fishnews Валерий Лимаренко.

«Есть, конечно, и удаленные места промысла, где могут быть предоставлены инвестиционные квоты на обновление флота, но считаем, что это решение нужно принимать по окончании первого этапа после подведения его итогов, не ранее 2025 года», — рассказал глава региона. При этом он обратил внимание на то, что нужно учитывать загрузку отечественных верфей при выполнении заказов первой волны инвестиционных квот.

В начале года власти Сахалинской области уже выступали с предложением расширить практику выделения инвестквот под строительство береговых заводов. Тогда активно обсуждалось, как снизить зависимость российской рыбной отрасли от зарубежной инфраструктуры.

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