19 февраля 2021 года

Сахалинская область предложила поддержать строительство заводов

Федеральные власти подержали инициативу о расширения программы инвестиционных квот по береговым заводам, сообщили в правительстве Сахалинской области. В регионе уже построены крупные перерабатывающие комплексы в рамках этого механизма.

Инициатива прорабатывалась по поручению, которое дал губернатор Валерий Лимаренко.

По программе инвестквот уже появились новые заводы на Шикотане, в Томаринском и Северо-Курильском районах. «Однако в последние годы вектор предоставления инвестиционных квот был смещен на поддержку строительства судов. Предлагается расширить практику предоставления инвестквот на строительство рыбоперерабатывающих заводов», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Вопрос обсуждался на встрече, которую провели зампред областного правительства Антон Зайцев и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

«Береговая переработка позволит не только защитить рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, но и развивать прибрежные территории в Сахалинской области. Особенно это касается Курильских островов, находящихся в непосредственной близости к районам промысла», – подчеркнул Антон Зайцев.

«Руководитель Росрыболовства уже доложил об этой инициативе президенту РФ. Идея была поддержана. В дальнейшем соответствующие изменения планируем внести в нормативную базу», – приводит пресс-служба слова Василия Соколова.

Напомним, что вопросы снижения зависимости рыбной промышленности страны от переработки за рубежом обсуждались 9 февраля на совещании, которое проводил во Владивостоке зампред правительства - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По итогам решено подготовить программу поддержки строительства береговых заводов на Дальнем Востоке.

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