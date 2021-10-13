Новости
Рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на Итурупе

Вице-премьеры проверят выполнение поручений Михаила Мишустина

Зампреды правительства Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток рассмотрят, как реализуются поручения премьер-министра. В графике и посещение рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный» на Итурупе.

Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин проверят выполнение поручений, которые глава правительства Михаил Мишустин дал по результатам поездки на Дальний Восток в июле.

В рабочем графике вице-премьеров два региона — Хабаровский край и Сахалинская область, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Сообщается, что Дмитрий Григоренко встретится с предпринимателями, чтобы обсудить реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах.

Вице-премьеры побывают на промышленных предприятиях и важных объектах инфраструктуры в Хабаровском крае и Сахалинской области. Так, в графике визит на рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на Итурупе.

В рамках июльской поездки на остров премьер-министр Михаил Мишустин также посетил это предприятие «Гидростроя» и провел встречу с представителями рыбной промышленности. Ведомствам была поставлена задача совместно с властями региона подготовить предложения по особому режиму предпринимательства на Курилах. Также глава правительства дал поручение по энергетической инфраструктуре на Курильских островах.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на Итурупе
  • Премьер-министр Михаил МИШУСТИН во время посещения рыбозавода на Итурупе. Фото пресс-службы правительства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний востокправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    «Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

    Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб ФРАНК на сессии ВЭФ. Фото Афониной Елены, ТАСС

    Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании

    Глеб ФРАНК

    Регулятор должен выполнить обязательства перед инвесторами

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

    Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

    Виктор ЛИТВИНЕНКО

    Мы решаем задачу государственного масштаба

    Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

    Генеральный директор ППК «Максимиха»

    Андрей ФИЛАТОВ

    Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

    Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

    Генеральный директор компании «Антей»

    Александр НИКОЛАЕВ

    Развиваемся в разных направлениях

    Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

    Представитель группы «Норебо»

    Сергей СЕННИКОВ

    Подумать над географией

    Все интервью

    Личное мнение

    Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

    Член совета директоров РК «Восток-1»

    Александр ПЕРЕДНЯ

    «Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Инвестиционные квоты — это путь в никуда

    Все материалы

    Крупным планом

    Добытчики минтая помогают отраслевым НИИ собирать важную информацию о запасах главного промыслового ресурса

    Российский минтай под наблюдением

    Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ознакомился с проектом ППК «Максимиха» на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы компании

    Облегчая путь к потребителю

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ, первый заместитель председателя правления Виктор ЗАРАЙСКИЙ и гендиректор компании «СПТ» Сергей ВИТЯЗЕВ. Фото пресс-службы ESG

    Рупор марикультуры Дальнего Востока

    Брошенная северокорейская шхуна, прибившаяся к российскому берегу

    Рыболовство КНДР: от плановой экономики к вынужденному браконьерству

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

    Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

    Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

    РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.