Вице-премьеры проверят выполнение поручений Михаила Мишустина

Зампреды правительства Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток рассмотрят, как реализуются поручения премьер-министра. В графике и посещение рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный» на Итурупе.

Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин проверят выполнение поручений, которые глава правительства Михаил Мишустин дал по результатам поездки на Дальний Восток в июле.

В рабочем графике вице-премьеров два региона — Хабаровский край и Сахалинская область, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Сообщается, что Дмитрий Григоренко встретится с предпринимателями, чтобы обсудить реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах.

Вице-премьеры побывают на промышленных предприятиях и важных объектах инфраструктуры в Хабаровском крае и Сахалинской области. Так, в графике визит на рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на Итурупе.

В рамках июльской поездки на остров премьер-министр Михаил Мишустин также посетил это предприятие «Гидростроя» и провел встречу с представителями рыбной промышленности. Ведомствам была поставлена задача совместно с властями региона подготовить предложения по особому режиму предпринимательства на Курилах. Также глава правительства дал поручение по энергетической инфраструктуре на Курильских островах.

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