Вице-премьеры проверят выполнение поручений Михаила Мишустина
Зампреды правительства Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток рассмотрят, как реализуются поручения премьер-министра. В графике и посещение рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный» на Итурупе.
Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин проверят выполнение поручений, которые глава правительства Михаил Мишустин дал по результатам поездки на Дальний Восток в июле.
В рабочем графике вице-премьеров два региона — Хабаровский край и Сахалинская область, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.
Сообщается, что Дмитрий Григоренко встретится с предпринимателями, чтобы обсудить реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах.
Вице-премьеры побывают на промышленных предприятиях и важных объектах инфраструктуры в Хабаровском крае и Сахалинской области. Так, в графике визит на рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на Итурупе.
В рамках июльской поездки на остров премьер-министр Михаил Мишустин также посетил это предприятие «Гидростроя» и провел встречу с представителями рыбной промышленности. Ведомствам была поставлена задача совместно с властями региона подготовить предложения по особому режиму предпринимательства на Курилах. Также глава правительства дал поручение по энергетической инфраструктуре на Курильских островах.
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