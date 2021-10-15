Планы по береговой переработке представили вице-премьеру

На встрече с вице-премьером Дмитрием Григоренко рыбопромышленники Сахалинской области заявили о готовности продолжить развитие береговой переработки.

Во встрече участвовал губернатор Валерий Лимаренко. Представители рыбной отрасли рассказали об уже имеющихся результатах развития береговой переработки в регионе, сообщил Fishnews президент областной Ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов. Так, в рамках первого этапа инвестквот компания «Курильский рыбак» (ГК «Гидрострой») запустила береговой комплекс, способный принимать более 1 тыс. тонн сырья в сутки.

«Есть серьезные планы по продолжению строительства современных перерабатывающих производств. Мы оцениваем, что такой один завод в принципе замещает четыре крупнотоннажных судна и по возможности переработки, и по количеству создаваемых рабочих мест», — отметил Максим Козлов. Такие комплексы способны выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, напомнил он.

«Мы говорили о том, что, если программа инвестиционных квот получит продолжение, направить 10% инвестквот на создание береговых объектов — это правильное решение», — рассказал руководитель АРСО.

Участники встречи представили и планы по развитию портовой инфраструктуры. Вице-премьер поддержал важность такой работы.

Рыбопромышленники также озвучили позицию по вопросу донаделения судов, строящихся в рамках первого этапа инвестквот, объемами до полной загрузки. Это нарушает условия конкуренции, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

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