ВАРПЭ указала на угрозу для морских перегрузов рыбы

Готовящиеся изменения в законодательстве грозят сделать невозможной перевалку уловов с судна на судно в районах промысла, отмечает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Подготовленный Минтрансом законопроект направлен на регулирование перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов. Депутаты Госдумы приняли документ в первом чтении 14 октября.

Проекты нормативных правовых актов, разработанных для реализации законопроекта, рассмотрели на специальном совещании. Его провел комитет Совета Федерации по экономическим вопросам с участием представителей делового сообщества.

«Подзаконные акты создают гораздо больший риск для рыбопромышленников. Ведь они фактически распространяются на все уловы водных биологических ресурсов и продукцию из них, перегружаемую в море», — заявила на встрече координатор аналитической группы ВАРПЭ Наталия Гончарова.

Она рассказала, что, согласно предлагаемому перечню, перегрузка скоропортящихся грузов, содержащих жизнеспособные яйца гельминтов, будет разрешена только в специальных районах. Между тем однозначный вывод относительно наличия паразитов в рыбопродукции может быть сделан только по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводится на берегу. Запрет на перегрузку рыбопродукции в районе промысла обяжет рыбопромышленников направлять суда в морской порт или специальный район для выгрузки товара.

Статс-секретарь — замминистра транспорта Дмитрий Зверев обещал, что проекты постановлений будут направлены для оценки регулирующего воздействия и доработаны при участии бизнес-сообщества и заинтересованных органов власти.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, законопроект с августа 2020 г. по июнь 2021 г. неоднократно рассматривался на площадке «регуляторной гильотины» и претерпел концептуальные изменения. Рабочая группа в сфере рыболовства поддержала позицию сопредседателя рабочей группы, президента ВАРПЭ Германа Зверева о потенциальных рисках для рыбодобывающих предприятий. Трижды указывалось, что под предлагаемое ограничение перегрузки с судна на судна «опасных веществ», а позже «загрязняющих веществ» могут попасть перегрузки рыбной муки, изготавливаемой преимущественно в море.

В связи с этим рабочая группа предложила установить в законопроекте исключение для судов рыбопромыслового флота — такое же, как уже содержащиеся в документе исключения для бункеровки, аварийной перегрузки грузов, некоторых перегрузок углеводородного сырья.

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