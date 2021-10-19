Новости
Перегруз в море. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

ВАРПЭ указала на угрозу для морских перегрузов рыбы

Готовящиеся изменения в законодательстве грозят сделать невозможной перевалку уловов с судна на судно в районах промысла, отмечает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Подготовленный Минтрансом законопроект направлен на регулирование перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов. Депутаты Госдумы приняли документ в первом чтении 14 октября.

Проекты нормативных правовых актов, разработанных для реализации законопроекта, рассмотрели на специальном совещании. Его провел комитет Совета Федерации по экономическим вопросам с участием представителей делового сообщества.

«Подзаконные акты создают гораздо больший риск для рыбопромышленников. Ведь они фактически распространяются на все уловы водных биологических ресурсов и продукцию из них, перегружаемую в море», — заявила на встрече координатор аналитической группы ВАРПЭ Наталия Гончарова.

Она рассказала, что, согласно предлагаемому перечню, перегрузка скоропортящихся грузов, содержащих жизнеспособные яйца гельминтов, будет разрешена только в специальных районах. Между тем однозначный вывод относительно наличия паразитов в рыбопродукции может быть сделан только по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, которая проводится на берегу. Запрет на перегрузку рыбопродукции в районе промысла обяжет рыбопромышленников направлять суда в морской порт или специальный район для выгрузки товара.

Статс-секретарь — замминистра транспорта Дмитрий Зверев обещал, что проекты постановлений будут направлены для оценки регулирующего воздействия и доработаны при участии бизнес-сообщества и заинтересованных органов власти.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, законопроект с августа 2020 г. по июнь 2021 г. неоднократно рассматривался на площадке «регуляторной гильотины» и претерпел концептуальные изменения. Рабочая группа в сфере рыболовства поддержала позицию сопредседателя рабочей группы, президента ВАРПЭ Германа Зверева о потенциальных рисках для рыбодобывающих предприятий. Трижды указывалось, что под предлагаемое ограничение перегрузки с судна на судна «опасных веществ», а позже «загрязняющих веществ» могут попасть перегрузки рыбной муки, изготавливаемой преимущественно в море.

В связи с этим рабочая группа предложила установить в законопроекте исключение для судов рыбопромыслового флота — такое же, как уже содержащиеся в документе исключения для бункеровки, аварийной перегрузки грузов, некоторых перегрузок углеводородного сырья.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэ
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

«Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Подумать над географией

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

«Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Инвестиционные квоты — это путь в никуда

Все материалы

Крупным планом

Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

Добытчики минтая помогают отраслевым НИИ собирать важную информацию о запасах главного промыслового ресурса

Российский минтай под наблюдением

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ознакомился с проектом ППК «Максимиха» на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы компании

Облегчая путь к потребителю

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ, первый заместитель председателя правления Виктор ЗАРАЙСКИЙ и гендиректор компании «СПТ» Сергей ВИТЯЗЕВ. Фото пресс-службы ESG

Рупор марикультуры Дальнего Востока

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.