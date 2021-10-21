Судостроительную госпрограмму обновили

Государственная программа «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» будет действовать в новой редакции. Среди основных приоритетов по-прежнему обеспечение максимальной локализации судостроительного производства на территории РФ.

Новый текст госпрограммы утвержден постановлением правительства РФ от 18 октября 2021 г. № 1766, сообщает корреспондент Fishnews. Эта редакция документа вступит в силу с 1 января 2022 г.

Приоритеты государственной политики для реализации программы определяет Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 г. Ее цель — обеспечить создание современной продукции судостроения за счет достижения к 2035 г. 80% загрузки основных производственных фондов отрасли, повышения в 2,2 раза объема производства при одновременном двукратном росте производительности труда и повышения доли отечественной продукции в стоимости конечной гражданской продукции до 75%.

Обновление этой и других государственных программ потребовалось из-за общего изменения системы управления госпрограммами, которое произойдет в 2022 г. В конце сентября была опубликована новая редакция госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса.

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