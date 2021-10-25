Российскую часть Каспийского моря впишут в УК и КоАП

Правительство предлагает привести Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях в соответствие с Каспийской конвенцией. Соответствующие инициативы кабмина поступили на рассмотрение Госдумы.

Авторы пояснительных записок к обоим законопроектам напоминают о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, подписанной в городе Актау 12 августа 2018 г.

В связи с этим в КоАП и УК России вносятся корреспондирующие изменения, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительных записках указывается, что реализация этих поправок создаст правовые условия для противодействия преступлениям и правонарушениям, «совершаемым в пределах внутренних и территориальных вод РФ в Каспийском море, рыболовной зоны РФ в Каспийском море и российского сектора в Каспийском море».

Напомним, ранее правительство направило на рассмотрение депутатов законопроект о внесении поправок в ряд федеральных законов в связи с ратификацией Каспийской конвенции.

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