Большой вопрос небольших предприятий

Один из вопросов, который поднимается при обсуждении второго этапа квот под инвестиции, — как эти изменения отразятся на малых и средних компаниях рыбной отрасли.

Профильный комитет Совета Федерации в октябре провел круглый стол, посвященный влиянию инвестквот на финансово-экономическое состояние территорий. Готовясь к обсуждению, сенаторы запросили оценку регионов. Отдельные субъекты Федерации выразили опасения по поводу последствий второго этапа перераспределения.

«Ими отмечается, что расширение механизма инвестиционных квот может привести к сокращению ресурсного обеспечения и снижению доходов прибрежных субъектов РФ. А также, что еще, конечно, очень важно и очень опасно — к банкротству средних и малых предприятий и, как следствие, к негативным социально-экономическим последствиям», — рассказал о результатах опроса председатель комитета Алексей Майоров.

Малые и средние предприятия, располагающие долями квот по историческому принципу, не имели финансовой возможности активно участвовать в первом этапе инвестквот, но также не смогут участвовать и во втором, предостерег руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко. «Очередное изъятие ресурса — это 20% квот минтая и сельди и 50% краба — на проведение второго этапа еще более сократит квоты этих предприятий», — подчеркнул представитель региональных властей.

Тема малого и среднего бизнеса переплетается с вопросом градо- и поселкообразующих предприятий. Конечно, среди них есть и крупнейшие компании отрасли, но есть и небольшие организации, которые, тем не менее, играют большую роль в жизнь своих территорий.

В Хабаровском крае в перечень градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций входит семь предприятий (такой список определен на федеральном уровне). Квоты добычи минтая и сельди — объектов, которые активно вовлечены в программу инвестквот, — имеют четыре пользователя. Если они потеряют объемы на втором этапе, встанет вопрос об экономической целесообразности их работы в принципе, рассказал Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (АПРОХК) Сергей Рябченко. Обращение по этой проблеме он направил руководству Росрыболовства — эту позицию поддержали и региональные власти.

Предприятия, может быть, и хотели бы участвовать в программе инвестквот, но их финансовые возможности вряд ли позволят это сделать, отметил председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей Ануфриев. В Росрыбколхозсоюзе подсчитали, что члены объединения по результатам первого этапа теряют право на добычу 40 тыс. тонн (и по Северному, и по Дальневосточному бассейнам). Вторая волна «унесет» еще столько же.

Минсельхоз и Росрыболовство говорят о новом раунде квот под инвестиции, Федеральная антимонопольная служба — о том, что в перспективе после 2033 г. (что не так уж и нескоро) надо переходить на аукционы. При таком обилии инициатив можно и запутаться, чего же ждать компаниям и к чему готовиться.

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