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Губернатор Владимир СОЛОДОВ и вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО. Фото пресс-службы правительства РФ

На Камчатке развернутся масштабные исследования океана и климата

В правительстве поддержали инициативу Камчатского края — создать в регионе лабораторию по изучению климата и океана. Такой мониторинг позволит, в частности, больше узнать о «красных приливах», отметил губернатор Владимир Солодов.

Исследовать климатические изменения на побережье Камчатки предполагается с помощью научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с губернатором Владимиром Солодовым отметил работу региона по созданию в рамках НОЦ лаборатории «Климат и океан».

Она объединит ведущие вузы и научные организации Камчатского края и ДФО, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства РФ. «Благодаря лаборатории будет осуществляться мониторинг экологической обстановки и климатических изменений Мирового океана — это актуальные вопросы международной повестки», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

«Дмитрий Николаевич поддержал наши планы по созданию научной инфраструктуры», — сообщил Владимир Солодов по итогам рабочей встречи.

Он отметил, что климатические изменения стали причиной «красных приливов» (массового цветения водорослей) в 2020 г. и подобные исследования имеют значение не только для Камчатки, но и для соседних регионов и зарубежных стран. Губернатор обратил внимание: в текущем году схожее с «красными приливами» явление ученые наблюдают в Японии.

Владимир Солодов выразил уверенность, что новая лаборатория позволит найти более точные ответы на вопросы изменения климата.

Научно-образовательный центр «Север: территория устойчивого развития» создан в Республике Саха (Якутия) в сентябре 2019 г. в рамках реализации нацпроекта «Наука». В деятельности НОЦ кроме Якутии принимают участие Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ. Участники центра — 11 научных институтов, пять государственных вузов, 21 научная школа.

В августе этого года «Север: территория устойчивого развития» стал одним из победителей всероссийского конкурсного отбора научно-образовательных центров мирового уровня. Это позволит НОЦ претендовать на гранты из федерального бюджета.

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