Минтаю Чукотского моря подберут пользователей

Росрыболовство планирует в декабре провести аукцион по 16 долям квот для промысла минтая в Чукотском море. Стартовая цена лота составляет более 31 млн рублей.

Извещение и аукционная документация опубликованы на портале torgi.gov.ru. Потенциальным покупателям предлагается 16 долей квот по 2,778% каждая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, заявки на участие в торгах будут приниматься с 28 октября до 17 декабря. Сам аукцион планируется провести 22 декабря в Москве. С победителями будут заключены договоры о закреплении доли на 15 лет.

Напомним, что общий допустимый улов минтая в Чукотском море впервые был установлен в 2020 г. Разрешенный вылов на 2022 г., как и на нынешний, составляет 37,2 тыс. тонн. Процедуры по распределению долей прошли в мае и сентябре.

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