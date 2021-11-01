Сенаторам предложат подумать о статусе наблюдателей

Работа наблюдателей на борту рыболовных судов — важный элемент мониторинга и устойчивости промысла. По мнению ученых, рыбаков и экологов, в этой сфере необходимо прописать четкие правила, прежде всего — решить вопрос о статусе наблюдателей.

В середине ноября в Совфеде пройдет заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования, где планируется рассмотреть вопросы законодательного обеспечения мер по противодействию ННН-промыслу.

«Всемирный фонд дикой природы (WWF) готовит предложения по изменению законодательства. Они касаются в том числе прямого измерения уловов и совершенствования системы мониторинга, одним из важных элементов которой является эффективная работа наблюдателей на борту рыболовных судов», — рассказал Fishnews старший советник программы ответственного рыболовства WWF Константин Згуровский.

Он напомнил, что эта тема подробно обсуждалась на Всероссийской конференции наблюдателей на промысле, организованной в сентябре Росрыболовством и Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Большой интерес как ученых, так и рыбопромышленников к вопросу о наблюдателях говорит о «назревшей необходимости в оценке современной российской системы наблюдения на промысле», высказал мнение член оргкомитета конференции, руководитель центра водных биоресурсов Мирового океана Атлантического филиала ВНИРО Григорий Маслянкин. Работа наблюдателей позволяет получать материалы для оценки рыбных запасов, разрабатывать на их основе рекомендации по регулированию и развитию рыболовства, проходить сертификацию промыслов и защищать интересы российских рыбаков на международном уровне.

Наблюдатели на судне — часть более общей важной темы устойчивости рыболовства, считают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Ассоциация выступает за системный подход к организации работы наблюдателей, выработанный совместно с наукой.

«Науке надо поднимать и определять роль наблюдателей, сформулировать их цели и задачи и зафиксировать в научных рекомендациях, — предложил президент АСРФ Алексей Осинцев. — Когда появятся четкие рекомендации, будет возможно давать в отчетах сведения: какие орудия лова применялись, какой прилов молоди, сколько иных видов, какие виды продукции и в каком объеме произведены из уловов, были ли выпуски в среду обитания и тому подобное».

Направления работы наблюдателей за промыслом АСРФ рекомендует учесть в стратегии по управлению запасом минтая, создавать которую будет отраслевая наука.

WWF разработал проекты документов, определяющих статус наблюдателей на борту промысловых судов, и передал их рыбакам и в Минсельхоз. Однако пока только Ассоциация ярусного промысла (АЯП) приняла такой проект в качестве внутреннего документа.

«Практика использования наблюдателей де-факто существует давно, она устоялась и никто ее не оспаривает. Но все строится не на нормативно-правовой базе, а на двусторонних договоренностях на обоюдовыгодных условиях», — отметил представитель АЯП Вячеслав Бычков.

По его словам, рекомендация легализовать институт наблюдателей на промысле в национальном законодательстве нашла отражение в проекте резолюции конференции. «Ключевое ‒‒ закрепить законодательно статус, набор прав и обязанностей», — подчеркнул представитель АЯП.

«Очень важно, когда рыбаки сами заботятся о ресурсах, выдвигают предложения, как их сохранить для себя и будущих поколений», — прокомментировал позицию отраслевых объединений Константин Згуровский. В WWF надеются, что инициатива о наблюдателях найдет отклик в Совете Федерации и Минсельхозе и будет поддержана рыбацкой общественностью.

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