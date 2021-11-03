«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Как минимум часть инвестиционных квот второй волны предполагается направить на развитие береговой инфраструктуры. Опыт российской компании «Колд Трейд» позволяет ей предлагать лучшие решения в области холодоснабжения.

«В области промышленного холодоснабжения мы реализуем полный спектр услуг: подготовка технологического решения системы холодоснабжения, разработка проекта, производство и поставка широкого спектра оборудования, монтаж, пусконаладка и сервисное обслуживание. Проще говоря, сами проектируем, производим, монтируем и обслуживаем», — рассказал Fishnews генеральный директор «Колд Трейд» Павел Клименко.

На рынке промышленного холодоснабжения компания уже 12 лет. За это время ее специалисты реализовали 37 крупных проектов, в том числе в очень отдаленных районах, например, на Курилах и Северной Камчатке. Поэтому у «Колд Трейд» отлажена и логистика, и сеть поставщиков, наработан необходимый опыт.

«Так сложилось, что предприятия рыбной отрасли — это, можно сказать, наша специализация. Почти половина реализованных компанией проектов — чисто «рыбные»: производства, холодильные склады, склады Росрезерва. Недавний опыт — «апгрейд» (наращивание мощности и энергоэффективности без увеличения габаритов) морозильного оборудования двух бывших в эксплуатации типовых СРТМ (стеркодеров)», — обратил внимание Павел Клименко.

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