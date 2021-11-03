Общественный совет рассмотрит расторжение договоров на квоты

Очередное заседание Общественного совета при Росрыболовстве должно состояться 19 ноября. Предполагается рассмотреть организацию работы по принудительному прекращению права на добычу.

На очередном заседании общественного совета Росрыболовство планирует доложить об организации работы по выявлению оснований для принудительного прекращения права на вылов и по расторжению договоров на доли квот. Об этом говорится в материалах к заседанию.

Как сообщает корреспондент Fishnews, речь идет о расторжении в связи с недоосвоением квот, нарушением правил рыболовства, недоставкой уловов в морские порты РФ, отключением ТСК, невыполнением требований к прибрежному рыболовству, к освоению собственным флотом. Указаны также основания о закреплении долей квот добычи крабов в инвестиционных целях, квот вылова водных биоресурсов в инвестиционных целях.

Напомним, что в этом году исполнилось два года, с тех пор как вступили в силу новые требования к освоению квот. За два года подряд должно быть освоено не 50% (как было раньше), а 70% квоты.

Также общественный совет заслушает информацию отраслевой науки по изучению водных биоресурсов и экологии морей Северного Ледовитого океана. Указ об основах госполитики России в Арктике до 2035 г. предусматривает наращивание фундаментальных и прикладных исследований, комплексные экспедиции.

Также будет рассмотрена информация о деятельности рабочей группы при общественном совете, которая занимается проблематикой государственной экологической экспертизы. К ГЭЭ в рыбной отрасли есть целый ряд вопросов — для поиска решений и была сформирована рабочая группа.

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