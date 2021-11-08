РРПК строит долгосрочные планы на японский рынок сурими

Русская рыбопромышленная компания подписала соглашение с компанией Daisui о развитии продаж сурими из минтая в Японии. РРПК планирует поставлять на японский рынок продукцию, выпускаемую на новых супертраулерах непосредственно в районе промысла.

Русская рыбопромышленная компания, японский оптовик Daisui и эксклюзивный дистрибьютер РРПК на внешних рынках Pacific Rim Group заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Daisui становится стратегическим партнером РППК по продажам и продвижению сурими в Японии — крупнейшем в мире рынке сурими из минтая. В свою очередь Русская рыбопромышленная компания станет стратегическим поставщиком такой продукции для Daisui. Участники соглашения рассчитывают занять лидирующие позиции на японском рынке сурими из минтая.

РРПК начала выпускать сурими из минтая в этом году благодаря вводу в эксплуатацию супертраулера «Владимир Лиманов». В дальнейшем подобным оборудованием планируется оснастить все строящиеся суда компании.

По словам первого заместителя гендиректора РРПК Савелия Карпухина, сотрудничество с Daisui открывает широкие перспективы на японском рынке для продукции компании. «Японские производители морепродуктов — признанные в мире эксперты самого высокого уровня. Поэтому мы уверены, что экспертиза и техническая поддержка Daisui позволят РРПК обеспечить наивысшее качество сурими из экологически чистого дикого минтая морской заморозки, добытого и бережно переработанного на супертраулерах нового флота РРПК», — подчеркнул представитель Русской рыбопромышленной компании.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе РРПК, выпускаемое компанией сурими будет импортироваться через Pacific Rim Group и поставляться Daisui для дальнейшей реализации внутри Японии.

«Мы уверены, что продукты РРПК будут хорошо приняты на японском рынке и что наше сотрудничество будет развиваться», — прокомментировал президент и генеральный директор Daisui Эйитиро Ямахаши.

Ранее РРПК также анонсировала планы по развитию продаж продукции из минтая глубокой переработки на российском рынке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews