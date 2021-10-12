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РРПК стала выпускать на судах больше продукции глубокой переработки. Фото пресс-службы компании

Флот РРПК наращивает выпуск продукции глубокой переработки

В третьем квартале РРПК увеличила производство филе, фарша и сурими из минтая на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Рост объемов продукции глубокой переработки, выпускаемой на борту судов, в компании считают стратегической задачей.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) вновь демонстрирует рост производства замороженной в море продукции глубокой переработки из минтая. В июле-сентябре выпуск филе, фарша и сурими на борту рыболовных траулеров вырос на 17% по отношению к аналогичному периоду 2020 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании, суммарный объем производства такой продукции за три квартала увеличился на 20% в сравнении с предыдущим годом.

По мнению гендиректора РРПК Виктора Литвиненко, модернизация флота и, главное, ввод в эксплуатацию первого супертраулера позволяют компании выполнять стратегическую задачу по увеличению выпуска продукции глубокой переработки непосредственно в море. «Именно такой способ производства позволяет получить максимум экономической отдачи от ресурса и обеспечивает для потребителей наивысшее качество продукции из дикой белой рыбы», — отметил руководитель компании.

В третьем квартале РРПК продолжила развивать продажи продукции из минтая глубокой переработки на внутреннем рынке. В частности, заключен долгосрочный контракт с Рыбообрабатывающим комбинатом № 1 на поставку филе минтая.

В сентябре на супертраулере «Владимир Лиманов» начато производство сурими в промышленных объемах. С четвертого квартала компания планирует обеспечить стабильные поставки этого продукта в Японию. Российские партнеры РРПК уже выпустили первые партии продукции из сурими для внутреннего рынка.

Кроме того, РРПК выполняет отгрузки продукции традиционным партнерам, как на российском рынке, так и в Китае, Европе и США.

11 октября компания отметила 10-летие со дня основания. «Команда РРПК по праву может гордиться достижениями, с которыми компания подошла к первому юбилею, — прокомментировал Виктор Литвиненко. — Несмотря на трудности, с которыми в период пандемии столкнулись абсолютно все, компания не сбавляет темпов роста. Мы строим новый флот, не сворачиваем с намеченного пути развития глубокой переработки рыбы на территории страны и успешно справляемся со всеми вызовами».

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