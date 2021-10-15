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Цена на рыбопродукцию подвержена значительным колебаниям

Ассоциации предлагают более гибкий подход к сбору

В проекте изменений по сбору за пользование водными биоресурсами предлагается использовать для индексации коэффициент-дефлятор. Однако такой показатель не отражает реальной ситуации на рынке и может привести к необоснованному росту нагрузки на предприятия, отмечают в Ассоциации добытчиков минтая.

Повышение ставок сбора - логичный шаг, учитывая, что они не индексировались с 2004 г., прокомментировал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Однако беспокойство вызывает предложенное использование коэффициента-дефлятора.

Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, с 2022 г. ставки сбора за каждый объект промысла будут применяться с этим показателем. Ставка будет умножаться на коэффициент-дефлятор, установленный в предшествующем календарном году, и округляться до полного рубля.

Но такой инструмент индексации не позволяет учитывать, что происходит с ценами на рыбопродукцию. Между тем они постоянно колеблются и не всегда растут. Цены на минтай варьируются значительно - не только в течение года, но и в межгодовом измерении, обратил внимание руководитель АДМ. «Сейчас мы наблюдаем исторически минимальные цены - 65 рублей за килограмм. С января 2020 года по сентябрь 2021 года цена на мороженый минтай б/г 25+ снизилась на 40%», - рассказал собеседник Fishnews.

Однако коэффициент-дефлятор увязан с растущей инфляцией. При его использовании нагрузка на рыбопромышленные предприятия также будет увеличиваться.

По минтаю Охотского моря предлагается поднять ставку сбора до 4300 рублей за тонну. При нынешнем уровне цен доля сбора в себестоимости продукции составит 12%, и при применении коэффициента-дефлятора эта величина будет постоянно расти, обрисовал последствия Алексей Буглак. Это повлияет на финансовые результаты работы предприятий, в том числе участников инвестиционных проектов. Создаются и риски повышения цен на рынке.

Президент Ассоциации добытчиков минтая рассказал о зарубежной практике. В США для расчета сборов, уплачиваемых рыбопромышленными компаниями в бюджет, используются стандартные цены. Они рассчитываются исходя из реальных цен на рынке и могут как увеличиваться, так и снижаться. В России также можно было бы применять более гибкий подход, отражающий реальную рыночную стоимость продукции из водных биоресурсов, считают в АДМ.

О необходимости отказаться от коэффициента-дефлятора уже заявили Рыбный союз и общеотраслевое объединение - Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

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