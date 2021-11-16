Максим Козлов: Поддержка береговых производств — это развитие регионов

При дальнейшей реализации программы инвестиционных квот очень важно направить ресурс и на береговые заводы, уверен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Накануне совещания у вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online обсудили перспективы второго этапа программы квот под инвестиции.

Если говорить о том, под создание каких объектов предоставлять права на вылов, то нужно обязательно предусмотреть объемы квоты не только под суда, но и под береговые мощности, уверены в Сахалинской области.

Этот вопрос уже обсуждался с руководством региона, отметил президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов. «У всех есть однозначное и четкое понимание, что квоты необходимо направлять и на развитие береговой инфраструктуры», — заявил глава АРСО.

С утверждением холдинга «Норебо» о том, что выделение инвестквот под береговые заводы было ошибкой, нельзя согласиться, уверен руководитель АРСО. В рамках первого этапа программы только в Сахалинской области построено три береговых предприятия. В том числе крупнейший перерабатывающий комплекс на острове Шикотан. В 2020 г. здесь переработано 100 тыс. тонн водных биоресурсов, в нынешнем году этот показатель, судя по всему, будет превышен. Завод ориентирован на переработку самых разных видов водных биоресурсов. По сути такое предприятие заменяет четыре крупных траулера, отметил президент ассоциации.

Береговые предприятия создают рабочие места на Курилах, это как раз те проекты, которые отвечают государственной задаче по развитию Дальнего Востока, отметил Максим Козлов. Кроме того, рядом с заводами строятся холодильники — а это уже укрепление инфраструктурной независимости страны.

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