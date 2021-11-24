Лососевые квоты не пойдут на аукцион

Глава Росрыболовства Илья Шестаков подписал приказ об отмене аукционов по продаже долей квот вылова тихоокеанских лососей. Торги планировалось провести в конце ноября — начале декабря.

Приказ об отмене аукционов по продаже долей квот добычи тихоокеанских лососей (от 23 ноября 2021 г. № 709) опубликован на сайте Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

29 и 30 ноября должны были состояться торги по продаже 46 долей квот — это объемы по расторгнутым договорам, уточнили в пресс-службе федерального агентства. С 7 по 9 декабря пустить с молотка планировалось еще 57 лотов — это доли, не востребованные по результатам заявочной кампании 2018 г. Причины отказа от аукционов ведомство не приводит.

За отмену торгов в октябре высказались власти Камчатского края — тема была поднята во время Дней региона в Совете Федерации. Представители Камчатки высказывали опасения, что аукционы приведут к возвращению дрифтерного промысла. Председатель Заксобрания Камчатского края Ирина Унтилова также выступила за то, чтобы внести изменения в федеральный закон о рыболовстве и запретить промышленный лов тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне.

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