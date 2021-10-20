Камчатка опасается возвращения дрифтера

Росрыболовство планирует в этом году провести аукционы по распределению квот вылова лососей. Власти Камчатского края на площадке Совета Федерации высказали опасения по поводу возобновления дрифтерного промысла.

Тема дрифтерного лова была поднята на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию — встреча проводилась с участием представителей Камчатского края, сообщает корреспондент Fishnews.

Росрыболовство намерено провести торги по распределению долей квот вылова лососей в исключительной экономзоне. «По моему мнению, это 100-процентный возврат к дрифтерному промыслу, в запрете которого, кстати, многие из вас принимали участие при непосредственной поддержке, жесткой позиции Валентины Ивановны Матвиенко», — напомнил сенаторам первый зампред краевого законодательного собрания Андрей Копылов. Он отметил, что нужно добиваться отмены торгов.

Участвовавший в заседании заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил внимание, что запрет на использование дрифтерных сетей предусмотрен законом — его отмену нужно будет проводить через Совет Федерации и вряд ли парламентарии такое пропустят.

Сенатор от Камчатки Борис Невзоров также высказался за отмену аукциона. По его мнению, продажа долей квот может стать основанием для возврата дрифтерного промысла. «Государство будет вынуждено разрешить дрифтерные сети, если люди на аукционе купили лимиты», — высказал точку зрения член СФ.

Василий Соколов напомнил, что доли квот не могут остаться нераспределенными, иначе у Счетной палаты могут возникнуть вопросы к отраслевому регулятору в связи с неэффективным использованием ресурса. В то же время, обратил внимание замглавы Росрыболовства, все, кто выходят на аукцион, знают о законодательном запрете дрифтера, и будет нелогично с их стороны просить о возврате сетей, ссылаясь на неведение или покупку лимитов.

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