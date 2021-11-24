Ветеринарные правила просят еще раз показать перед принятием

К проекту новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы остается еще много вопросов. Очень важно, чтобы доработанный с учетом замечаний документ был еще раз опубликован для обсуждения, отметили представители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

Продолжается подготовка проекта новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции — этим документом предстоит руководствоваться производителям, так что тема требует большого внимания.

Проект нового приказа Минсельхоза стал одним из сложнейших документов за время существования рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства. Группа согласовала документ, однако к нему остается еще целый ряд вопросов, рассказали руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Так, необходимо четко предусмотреть в правилах, что не требуется ветеринарно-санитарная экспертиза на сырье, которое идет для дальнейшего производства продукции на судне или на берегу, считает советник президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Ольга Стрыгина.

Беспокоит проект новых правил и лососевые регионы. Непонятно, зачем невыполнимые требования переносить из старых правил в новые, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Выполнять ветеринарно-санитарную экспертизу могут только специалисты системы госветслужбы. Иногда таких специалистов можно найти только в часах езды от мест поступления рыбы со ставных неводов на производство, отметил руководитель АРСО. «Рыбаки не пытаются совсем уйти от экспертизы, но нужно, чтобы требования были выполнимы», — заявил он. Коллегу с Сахалина поддержал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Нет понимания, как следовать норме о ВСЭ при валовых объемах рыбы, а уловы лосося в крае в этом году составили свыше 400 тыс. тонн.

Есть к предложенным правилам и другие вопросы, рассказали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. По словам Ольги Стрыгиной, проект превращает добровольное следование ГОСТам в обязательное, что недопустимо. Подавляющее число замечаний АРПП по проекту учтено, но объединение будет добиваться, чтобы и остальные предложения нашли свое отражение, добавила она. Ассоциация представила свою позицию по конкретным формулировкам документа, сообщил президент АРПП Георгий Мартынов.

Участники конференции отметили: очень важно, чтобы доработанный проект приказа Минсельхоза был размещен на портале regulation.gov.ru. От этого документа зависит деятельность предприятий, так что важно, чтобы перед его принятием были сняты все вопросы.

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