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Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Владимир Солодов: Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Камчатский край заявил о целом ряде инициатив в сфере экологии и сохранения морских биоресурсов. Современные технологии должны обеспечить открытость информации о результатах этой работы для всех желающих, рассказал губернатор региона Владимир Солодов.

Прошлой осенью Камчатский край столкнулся с экологическим бедствием в Авачинском заливе. Ведущую роль в изучении причин случившегося сыграли научные исследования, обратил внимание в интервью Fishnews руководитель региона.

«Мы подготовили комплексную межведомственную программу «Экологическая безопасность Камчатки: изучение и мониторинг опасных природных явлений и антропогенных воздействий», — сообщил о дальнейшей работе губернатор.

Программа направлена на научную проработку причинно-следственных связей возникновения экологических кризисных явлений на побережье полуострова и в прибрежных водах на основе мониторинга опасных природных явлений и экологической обстановки. В целом программа предусматривает взаимодействие учреждений Минобрнауки, Федерального медико-биологического агентства, Росрыболовства, Роспотребнадзора и Росгидромета.

«Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН уже приступил к реализации программы и в 2021 году проводит научные исследования в области изучения состояния экосистем, в том числе в прибрежных водах Авачинского залива. Тема этих работ — изучение восстановительного потенциала прибрежных экосистем юго-восточной Камчатки, динамики популяций морских млекопитающих в условиях масштабных вредоносных цветений воды на Камчатке и прилегающих акваториях дальневосточных морей России в районах массовой гибели гидробионтов», — перечислил Владимир Солодов.

Также, добавил он, правительство Камчатского края активно работает над развитием регионального сегмента Комплексной информационной системы мониторинга окружающей среды в Российской Федерации. Важное направление — совершенствование территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды и системы предупреждения об угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений, в том числе системы предупреждения цунами.

Основной принцип эффективной работы этой системы — взаимодействие с Росгидрометом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями.

Запущен информационный портал Kamchatka.eco системы экологического мониторинга в Камчатском крае. «На нем аккумулируются все виды данных о состоянии окружающей среды, среды обитания человека, полученных органами госвласти и учреждениями, которые занимаются государственным экологическим и социально-гигиеническим мониторингом. На портале экомониторинга размещается информация о состоянии загрязнения воздуха, водных ресурсов, земель, радиационного фона и другая информация экологического характера. При этом предусматривается регулярное обновление данных», — рассказал губернатор.

Текст полностью смотрите в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

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