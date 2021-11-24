Камчатский край заявил о целом ряде инициатив в сфере экологии и сохранения морских биоресурсов. Современные технологии должны обеспечить открытость информации о результатах этой работы для всех желающих, рассказал губернатор региона Владимир Солодов в интервью Fishnews.

— Владимир Викторович, прошлой осенью Камчатский край столкнулся с экологическим бедствием в Авачинском заливе. Какие выводы сделаны из этой ситуации? Какие дополнительные шаги предприняты для защиты морской экологии?

— Когда в конце сентября — начале октября прошлого года на Камчатке, в прибрежных водах Тихого океана в удаленных друг от друга местах, были зафиксированы случаи массовой гибели гидробионтов, важнейшей задачей, конечно, стало выяснить причины случившегося. Ведущую роль в этом сыграли научные исследования, проведенные специалистами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН, ВНИРО, Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного федерального университета, Кроноцкого заповедника.

Основной причиной явления, по мнению научного сообщества, стало развитие микроводорослей динофлагеллятов, сопровождавшееся выделением токсинов, а также их последующее отмирание, которое привело к развитию кислородного голодания в придонном слое.

Проблема цветения микроводорослей затронула восточное, юго-восточное и юго-западное побережье полуострова. Поэтому оценить масштаб нанесенного ущерба и влияние цветения токсичных микроводорослей на другие виды морских животных, включая «краснокнижных» млекопитающих, птиц, обитающих в прибрежной полосе и на островных территориях, можно только после тщательного сбора и анализа научных данных из различных районов побережья.

В связи с этим было крайне важным продолжить работы по комплексному научному исследованию влияния токсичного фитопланктона на экологическое состояние акватории восточного, юго-восточного и юго-западного побережья Камчатского края, в том числе на птиц и морских млекопитающих.

Мы подготовили комплексную межведомственную программу «Экологическая безопасность Камчатки: изучение и мониторинг опасных природных явлений и антропогенных воздействий». Она направлена на научную проработку причинно-следственных связей возникновения экологических кризисных явлений на побережье полуострова Камчатка и в прибрежных водах на основе мониторинга опасных природных явлений и экологической обстановки. В целом программа предусматривает взаимодействие учреждений Минобрнауки, Федерального медико-биологического агентства, Росрыболовства, Роспотребнадзора и Росгидромета.

Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН уже приступил к реализации программы и в 2021 году проводит научные исследования в области изучения состояния экосистем, в том числе в прибрежных водах Авачинского залива. Тема этих работ — изучение восстановительного потенциала прибрежных экосистем юго-восточной Камчатки, динамики популяций морских млекопитающих в условиях масштабных вредоносных цветений воды на Камчатке и прилегающих акваториях дальневосточных морей России в районах массовой гибели гидробионтов.

Кроме того, сегодня правительство Камчатского края активно работает над развитием регионального сегмента Комплексной информационной системы мониторинга окружающей среды в Российской Федерации. Важное направление — совершенствование территориальной системы наблюдений за состоянием окружающей среды и системы предупреждения об угрозе возникновения и возникновении опасных природных явлений, в том числе системы предупреждения цунами.

Основной принцип эффективной работы этой системы — взаимодействие с Росгидрометом и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями.

Запущен информационный портал Kamchatka.eco системы экологического мониторинга в Камчатском крае. На нем аккумулируются все виды данных о состоянии окружающей среды, среды обитания человека, полученных органами госвласти и учреждениями, которые занимаются государственным экологическим и социально-гигиеническим мониторингом. На портале экомониторинга размещается информация о состоянии загрязнения воздуха, водных ресурсов, земель, радиационного фона и другая информация экологического характера. При этом предусматривается регулярное обновление данных.

— На Камчатке решено организовать лабораторию по изучению климата и океана. Каким образом будет построена ее работа? На какой стадии сейчас реализация проекта по созданию лаборатории?

— Организация лаборатории по изучению климата и океана предусматривается в рамках выполнения трехстороннего соглашения, которое заключили правительство Камчатского края, Росприроднадзор и «Новатэк». В рамках нашего сотрудничества предполагается внедрение и развитие комплексной программы мониторинга, направленной на изучение морской акватории полуострова и ограничение негативного техногенного воздействия на нее.

Лаборатория создается для исследований компонентов окружающей среды. Собранная специалистами информация поможет принимать решения, позволяющие беречь экологию и разумно использовать природные ресурсы.

Организовать лабораторию предполагается за счет расширения существующего филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Дальневосточному федеральному округу» — ЦЛАТИ по Камчатскому краю Росприроднадзора.

— Очень важная тема — очистка морских акваторий от заброшенных судов. Как эта работа построена в Камчатском крае? Как продвигается процесс?

— Мы запланировали в этом году обязательно поднять четыре судна, затонувших в границах морского порта, — работы по ним уже ведутся. Два судна расположены в бухте Сероглазка — на сегодняшний день эти объекты в полузатопленном состоянии и частично удалены: срезана надводная часть корпусов.

Третье затонувшее судно находилось вблизи восстанавливаемого глубоководного выпускного коллектора у мыса Чавычный. Эта «единица подводного флота» осложняла ремонт, в связи с чем ее решили убрать в рамках государственного контракта по восстановлению коллектора. Сейчас судно удалено и утилизировано полностью.

Последнее из четырех судов — рефрижератор «Ронд» — поднято на поверхность. Судоподъемная компания решает вопрос транспортировки на утилизацию.

Всего за период с 2017 по 2021 год из акватории Авачинской губы удалили 33 затонувших судна. Еще 18 единиц флота находятся в процессе удаления. Из судов и их останков в Авачинской губе на перспективу должны быть удалены в первую очередь 43 единицы. Также 10 объектов подлежат удалению из акватории бухты в факультативном порядке, как не создающие помех судоходству, деятельности порта и не снижающие туристскую привлекательность региона.

Информация об очистке акватории открыта для всех. На сайте правительства Камчатки запущен специальный раздел, где постоянно обновляется информация о подъеме затонувших судов, — «Генеральная уборка Авачинской бухты».

Также отмечу, что этой осенью мы рассмотрели и поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (об удалении затонувшего имущества). Законопроект устанавливает полномочия субъектов РФ в сфере удаления затонувших судов из прибрежных акваторий, упрощенный порядок распоряжения затонувшим флотом, брошенным владельцами, а также финансирование из федерального бюджета соответствующих мероприятий. Госдума приняла эти изменения в первом чтении 26 октября.

— В последнее время краевые власти публикуют очень много информации по вопросам сохранения морских млекопитающих. Если обобщить, какая работа ведется в этом направлении?

— Сейчас на Камчатке разработаны правила посещения лежбищ морских млекопитающих. Они регулируют вопросы, связанные с посещением лежбищ морских зверей, в том числе мест их скопления, и наблюдением за морскими млекопитающими.

Кроме того, мы ведем работу по созданию заказника федерального значения «Восточно-Камчатский». Такую особо охраняемую природную территорию предполагается сформировать в акватории полуострова Шипунский и акватории от мыса Кекурный до мыса Пирамидальный Авачинского залива.

Сейчас мы говорим о том, что вопрос создания заказника федерального значения «Восточно-Камчатский» должен быть проработан с обязательным учетом мнения всех заинтересованных сторон. Решение должно приниматься на основании достоверных и актуальных научных данных, после тщательного и всестороннего обсуждения последствий.

Также мы начали работу над формированием межрегиональной рабочей группы, в задачи которой входит подготовка алгоритма действий по ввозу в Россию препаратов для помощи морским млекопитающим, а также созданию Службы по охране морских млекопитающих.

Кроме того, рассматривается проект дорожной карты по освобождению сивучей, пострадавших от пластикового мусора, на территории Сахалинской области и Камчатского края. Создание Службы позволит организовать системную и структурированную работу по охране морских млекопитающих в Камчатском крае с привлечением всех уровней власти, а также научных организаций. Будет возможность ежегодно проводить плановые операции по освобождению сивучей и котиков от пластикового мусора и отрабатывать практические навыки по их охране.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Петропавловск-Камчатский, ноябрь 2021 г.