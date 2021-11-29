Особому режиму на Курилах обозначили рамки

Правительство рассмотрело законопроект о предоставлении налоговых преференций на Курильских островах. При этом воспользоваться льготами смогут не все организации: планируется ряд ограничений.

«О необходимости создать привлекательные условия на Курилах для запуска новых проектов мы уже говорили во время рабочей поездки на Дальний Восток летом этого года. Удаленность от материка, неразвитая инфраструктура, тяжелые климатические условия – конечно, все это отпугивает предпринимателей. Ведь требуются слишком большие вложения для открытия нового бизнеса на этих территориях», — прокомментировал законодательную инициативу премьер Михаил Мишустин.

Он напомнил, что поручение о создании особого режима для предпринимателей на Курилах дал президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

В течение 20 лет с момента регистрации, но не позже конца 2046 г. организации будут освобождены от налога на прибыль, земельного, транспортного налога, налога на имущество организаций. В этот период также будут действовать пониженные ставки страховых взносов 7,6%, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта правительства.

Преференции будут предоставляться автоматически, но организация должна соответствовать ряду условий, рассказал о проекте глава Минфина Антон Силуанов. У организации не должно быть обособленных подразделений за пределами островов. Она не должна осуществлять посредническую деятельность, переработку подакцизных товаров и их производство, добычу углеводородов, а также вылов ценных видов ракообразных. Доля доходов от пассивной деятельности не должна превышать 10% от всех видов доходов.

Кроме того, законопроект устанавливает возможность применения на территории Курильских островов процедуры свободной таможенной зоны. При этом операции с товарами под этой процедурой будут освобождены от НДС, отметил министр финансов.

Он добавил, что изменения проработаны с министерствами и ведомствами, регионом, законопроект ждут предприниматели.

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