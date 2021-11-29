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Научная группа экспедиции

ТИНРО изучит зимовку лососей в Тихом океане

НИС «Профессор Кагановский» вышло из Владивостока в рейс по исследованию условий зимовки лососей в Охотском море и Тихом океане. Подобные экспедиции не проводились с 1980-х — 1990-х гг.

«Эти работы закроют наиболее малоизученный период жизни лососевых, — отметил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. — Практическая ценность этих исследований в том, что их результаты будут использованы еще на этапе формирования прогноза».

НИС «Профессор Кагановский» вышло из Владивостока в научную экспедицию

В течение более двух десятилетий зимние исследования охватывали только охотоморскую часть Курильских островов, поэтому вопрос о выживаемости лососей при переходе в океанические воды оставался открытым. Сейчас работы запланированы и с тихоокеанской стороны.

«В сентябре-октябре два научно-исследовательских судна — «Профессор Кагановский» и «ТИНРО» — провели съемки лососей в Беринговом и Охотском морях, изучая посткатадромные миграции. К настоящему времени эти лососи скопились в глубоководной южной котловине Охотского моря», — рассказал Fishnews научный сотрудник ВНИРО Артем Шейбак.

Научный сотрудник ВНИРО Артем ШЕЙБАК

Он сообщил, что после выхода из Владивостока «Профессору Кагановскому» предстоит выполнить Сангарский гидрологический разрез в Японском море. Затем, после прохождения пролива Лаперуза, судно проведет траления на двух разрезах с охотоморской стороны Южных Курил. Далее НИС предстоит перейти на тихоокеанскую сторону Курильской гряды и выполнить еще два разреза.

«Это даст нам понимание, начинает ли молодь мигрировать в Тихий океан или нет. В планах — сбор информации по численности лососей, их состоянию, питанию, в целом по их готовности к зимнему нагулу. Насколько этот промежуток жизни тихоокеанских лососей является определяющим для их дальнейшей численности, какова их естественная смертность при переходе через проливы, какие критические факторы могут в наибольшей степени на нее повлиять», — обратил внимание Артем Шейбак.

По его словам, в задачи экспедиции также входит определение соотношения диких лососей и их сородичей с рыборазводных заводов. Ученые выяснят происхождение рыбы с помощью меток на отолитах.

Батометр для отбора проб воды на заданной глубине на фоне гидрологического зонда

Параллельно будет изучаться содержание приловов — в них ожидается наличие кальмаров, скумбрии, иваси, медуз. Специалисты намерены узнать больше о лимитирующих условиях среды, в том числе о температуре воды и кормовой базе. В ходе рейса будут проведены гидрологические и гидробиологические исследования.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

  • Научная группа экспедиции
  • «Профессор Кагановский» проведет лососевые съемки в Охотском море и Тихом океане
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