Ученые проведут важные для рыбаков исследования

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» отправилось в четырехмесячный рейс. Специалистам предстоит отследить распространение сардины-иваси и скумбрии, а также выполнить учет молоди лососей.

Ученые проведут комплексные научно-исследовательские работы в водах Курильских островов, северо-западной части Тихого океана, Охотском и Беринговом морях.

На первом этапе одной из главных задач экспедиции будет определение численности, биомассы и пространственного распределения японской скумбрии и дальневосточной сардины. Весенние съемки показали многочисленные заходы сардины в Южно-Курильский район, сейчас идет ее активный лов. Экспедиция поможет определить объемы распространения скумбрии, массово мигрирующей в российские воды в августе-сентябре. Также ученые исследуют запасы тихоокеанского кальмара, сайры и других пелагических объектов.

Во второй части рейса специалисты проведут траловые и гидроакустические съемки по учету молоди тихоокеанских лососей в Охотском и Беринговом морях. Особую важность исследования имеют для дифференциации смешанных скоплений охотоморской горбуши и кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Это позволит получить первоначальные сведения об объемах ската, которые в дальнейшем лягут в основу прогноза рекомендованного вылова лососей на 2022 г. Съемку откочевывающий молоди, как и в прошлые годы, планируется выполнять двумя судами, чтобы в короткие сроки максимально охватить акваторию распространения рыбы.

С учетом наблюдаемого роста численности горбуши северо-западной части Берингова моря (в настоящее время темпы роста уловов на Восточной Камчатке уступают только 2019 г.) ученые планируют расширить район исследований, вплоть до Анадырьского залива.

В ходе рейса будут также проводиться гидрологические съемки, собираться данные по кормовой базе дальневосточных морей, питанию гидробионтов, отбираться пробы для генетических и других исследований.

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