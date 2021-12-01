Сергей Несветов: Делить инвесторов по волнам неправильно

Государство должно защищать интересы всех инвесторов, включая тех, кто вкладывался в развитие еще до запуска программы инвестквот, считает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

Один из важных аспектов при дальнейшем распределении инвестиционных квот — как быть с компаниями, которые уже вложили средства в обновление основных фондов, рассчитывая на определенный объем квот. Росрыболовство предложило компенсацию для инвесторов первой волны.

Эта тема оказалась среди ключевых на совещании у вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Однако делить инвесторов на волны неправильно, отметил на встрече исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

«Наши коллеги называют себя инвесторами первой волны. Мы также относимся к таковым, так как вкладываем средства в строительство судов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот и в рамках прошедших в 2019 году крабовых аукционов. Но я считаю, что инвесторы и нулевой, и второй волны, и всех последующих не менее важны для государства. И защищать надо права всех инвесторов», — заявил представитель СЗРК в интервью газете «Fishnews Дайджест».

Он обратил внимание, что инвестквоты — это мотивация к инвестициям со стороны государства. Причем со знаком «минус», поскольку у тех, кто инвестировать не будет, заберут 20% квот. И компании, которые вкладывали деньги до запуска программы инвестквот, в период действия исторического принципа, должны быть не менее, а даже более уважаемы государством, уверен Сергей Несветов. Ведь они инвестировали без какого-либо принуждения, на свой страх и риск.

Так, компании Северного бассейна строили новые суда. «Да, это делалось не в России, но тогда и ограничений по месту строительства не было и компании могли на свой страх и риск выбирать, где размещать заказы», — напомнил Сергей Несветов.

Строились перерабатывающие фабрики, реконструировались холодильники. И даже при покупке уже эксплуатировавшихся иностранных судов компании делали достаточно большие вложения, чтобы адаптировать приобретенный флот под требования промысла и рынка, отметил исполнительный директор СЗРК.

«Все эти инвестиции важны для государства. Образ рыбопромышленной отрасли — такой, какой мы ее сегодня знаем: «белой», эффективной, рентабельной — создавался руками именно этих инвесторов», — подчеркнул Сергей Несветов.

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