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Президент Владимир ПУТИН на церемонии вручения верительных грамот. Фото пресс-службы главы государства

Владимир Путин рассказал о рыбацком сотрудничестве с Гвинеей и Мавританией

Россия собирается реализовать в Гвинейской Республике проекты в сфере рыболовства, сообщил президент Владимир Путин. Он также отметил благоприятные возможности для расширения сотрудничества с Мавританией в морском промысле.

В Большом Кремлевском дворце президент принял верительные грамоты у 20 вновь прибывших послов иностранных государств. В том числе у Маджу Каке (Гвинейская Республика) и Мохамеда Махмуда Дахи (Исламская Республика Мавритания), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин отметил, что Россия многие годы является крупным инвестором в гвинейскую экономику. На очереди реализация новых интересных проектов, в том числе в сфере рыболовства и сельского хозяйства, анонсировал глава государства.

Напомним, российско-гвинейское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства было подписано в 2018 г. Документ устанавливает принципы сотрудничества между странами в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, а также управления ими в пределах исключительной экономзоны республики.

Также президент в своем выступлении подчеркнул, что благоприятные возможности имеются для расширения торгово-экономических связей с Мавританией. «В частности в области морского рыболовства, где у нас налажена тесная кооперация», — обратил внимание Владимир Путин.

«Рыбное» сотрудничество двух стран Мохаммед Махмуд Дахи в ноябре обсудил с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым. Посол заявил: Мавритания заинтересована, чтобы российский флот «ловил в достаточном объеме» в водах республики.

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Fishnews

  • Президент Владимир ПУТИН на церемонии вручения верительных грамот. Фото пресс-службы главы государства
  • Посол Гвинейской Республики Маджу КАКЕ (в центре) перед началом церемонии вручения верительных грамот. Фото пресс-службы президента РФ
  • Посол Исламской Республики Мавритании Мохамед Махмуд ДАХИ (в центре) перед началом церемонии вручения верительных грамот. Фото пресс-службы президента РФ
  • Церемония вручения верительных грамот. Фото пресс-службы главы государства
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