Seafood Expo Russia прирастет новыми участниками

Пятые по счету Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий планируется провести в Санкт-Петербурге в сентябре 2022 г. Экспоненты уже активно регистрируются, причем число новичков перевалило за полтора десятка.

В этом году главное конгрессно-выставочное событие российской рыбной отрасли состоялось в Северной столице с 8 по 10 сентября. Следующие, юбилейные, Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) запланированы на 21-23 сентября 2022 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе компании — оператора мероприятия Expo Solutions Group (ESG), к числу участников Seafood Expo Russia 2022 успело присоединиться более 15 новых компаний. Это, в частности, производители оборудования Cehuma и «Белкристалсервис», рыбопромышленные компании «Марисо-Москоу» и Nord Pilgrim, трейдер Lucky Fish, производитель кормов «Сиветра-Агро», а также «Морское инженерное бюро — СПб».

Торговый дом «Каспийские деликатесы», ранее принимавший участие в рамках объединенного стенда Астраханской области, в будущем году представит свою продукцию на собственном стенде.

Среди экспонентов будущей выставки есть и компании, ранее уже принимавшие участие в Seafood Expo Russia. Стенды забронировали производители оборудования для судов BLRT Grupp и MacGregor, а также турецкий изготовитель кормов для рыб — компания Arenco. Коллективные стенды вновь организуют Дания, Норвегия и Марокко (их представители были вынуждены пропустить прошедшую выставку из-за эпидемиологических ограничений).

«В 2022 году выставка займет сразу два павильона и станет самой крупной за всю историю мероприятия. Несмотря на то, что продажа стендов стартовала всего два месяца назад, 40% всей площади выставки 2022 года уже продано. Это говорит о том, что участники нам доверяют. А мы, в свою очередь, делаем все, чтобы это доверие оправдать», — подчеркнул генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Он рассказал, что в будущем году вернутся многие проекты, которые в силу эпидемиологических обстоятельств не удалось реализовать ранее. Прежде всего, это зона мастер-классов шеф-поваров для сектора HoReCa и бренд-шефов, которая должна была стать новинкой 2021 г.

«Кроме того, очень хотим вернуть рыбный фуд-корт, чтобы о рыбе можно было не только поговорить или посмотреть, но и попробовать. Опираясь на опыт последнего мероприятия, мы сможем расширить географию участников и посетителей, привлечь больше европейских производителей и поставщиков», — поделился планами Иван Фетисов.

Подготовка к юбилейным форуму и выставке уже началась. У потенциальных участников мероприятия еще есть возможность воспользоваться выгодным предложением на аренду площади выставочной экспозиции — период раннего бронирования стендов продлен до 17 декабря.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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