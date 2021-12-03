Дешевая сайра чаще всего фальсификат

Исследование Роскачеством консервов из сайры подтвердило заявления отраслевых ассоциаций о повсеместной видовой подмене в этой категории продукции. Сайру в банке обнаружили только у восьми из протестированных 19 торговых марок.

Роскачество завершило совместное с Россельхознадзором исследование консервов из сайры, в ходе которого проводилась видовая идентификация рыбы. Поводом для проверки стали многочисленные сигналы о подмене сайры более дешевой рыбой, сообщили Fishnews в пресс-службе организации. О проблеме фальсификата не раз говорили Рыбный союз, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и крупнейшие производители рыбных консервов.

Для исследования были закуплены консервы «Сайра тихоокеанская (куски) натуральная с добавлением масла» 19 торговых марок, которые суммарно охватывают более половины рынка. В выборку попала продукция, изготовленная в разных регионах — во Владимирской и Калининградской областях, в Крыму, в Москве и Подмосковье, в Приморском крае, в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

Результаты тестирования показали, что в консервах только восьми торговых марок действительно была сайра, причем половина из них — из Приморского края. В продукции двух торговых марок вместо сайры обнаружили тихоокеанскую сельдь, а в еще девяти образцах — дальневосточную сардину (иваси).

Главной причиной массовой фальсификации, по мнению экспертов, является разница в стоимости исходного сырья. Сайра, вылов которой в последние годы сократился на порядок, сейчас стоит в несколько раз дороже иваси, уловы которой, напротив, находятся на пике. Если стоимость участвовавших в исследовании консервов из настоящей сайры варьировала в диапазоне от 44,4 до 97,27 рубля за 100 г, то «подменные банки» чаще были дешевле — от 19,96 до 67,6 рубля за 100 г.

Председатель Рыбного союза Александр Панин обратил внимание, что некоторые рыбоконсервные заводы выпускают продукцию под несколькими торговыми марками для разных ценовых сегментов и могут подходить к ним с разными требованиями. В частности, в ходе исследования нашелся производитель, в ассортименте которого были как консервы без видовой подмены, так и фальсификат.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews