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В Приморском океанариуме появился на свет малек зебровидной бычьей акулы (Heterodontus zebra). Фото пресс-службы учреждения

Уникальный акуленок появился на свет в Приморском океанариуме

В Приморском океанариуме вылупился малек зебровидной бычьей акулы (Heterodontus zebra). Это первый в России опыт успешного разведения таких акул, отметили в учреждении.

Яйцо акула–мама отложила в январе, таким образом инкубация продолжалась 11 месяцев. Однако в океанариуме рождения этого акуленка ждали значительно дольше — три года.

«Программа разведения зебровидной бычьей акулы в Приморском океанариуме реализуется с 2018 года, — рассказала руководитель отдела содержания гидробионтов тропических морей Наталья Гирева. — Этот вид содержат лишь несколько океанариумов в мире, он относится к числу малоизученных, потому вся полученная нами информация в части размножения хищника имеет ценность для науки.

В океанариуме живет пять взрослых зебровидных бычьих акул: три самки и два самца. У старшей самки, а именно она стала счастливой родительницей, прошло уже три нерестовых цикла, в каждом шесть-восемь кладок. До сих пор все яйца оказывались пустыми, неоплодотворенными. Мы наблюдали за поведением хищных рыб, экспериментировали с условиями инкубации и вот теперь в океанариуме шесть зебровидных бычьих акул!»

Как сообщили Fishnews в пресс-службе океанариума, размер новой акулы (от морды до кончика хвоста) составляет 177 мм, вес — 35 г. Прорвав яйцевую капсулу, наружу вышел вполне сформировавшийся, самостоятельно плавающий акуленок. Он в основном похож на своих родителей, за исключением более крупных (относительно размера тела) плавников и более контрастной расцветки. У взрослых акул темно-коричневые полосы чередуются со светло-коричневыми, а в окраске малыша полосы черные и цвета топленого молока.

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых (Heterodontus), которые в современном мире представлены девятью видами. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа появились на планете около 242 млн лет назад и со времен динозавров практически не изменились, отметили в пресс-службе.

Биологи предлагают акуленку на пробу небольшие кусочки гребешка и кальмара, креветочную икру и мизиду.

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