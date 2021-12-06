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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Крабовые аукционы убьют малый рыбацкий бизнес

Второй этап аукционного распределения крабовых квот полностью лишит этого ценного ресурса небольшие рыбопромышленные предприятия Приморья, уверен глава АРПП Георгий Мартынов. По его мнению, в итоге компании не смогут развиваться и станут нерентабельны.

Планы Росрыболовства по проведению новых крабовых аукционов президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов прокомментировал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«В недавнем обращении к руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Алексеевичу Шаскольскому ассоциация констатировала, что первый этап крабовых аукционов лишь перераспределил ресурс. На Дальнем Востоке у примерно 70 предприятий сократились квоты — эти объемы достались 15 другим организациям, причем в большинстве своем действующим участникам рынка», — подчеркнул глава АРПП.

Он также отметил, что промышленные квоты на некоторые объекты, в силу разных причин, сократились, уменьшился и объем товарного рынка. Это повлияло как на цены, так и на роль России на международном крабовом рынке.

«В частности, российские рыбаки второй год недоосваивают значительные объемы глубоководных крабов, которые идут исключительно на экспорт. И, естественно, эти пробелы на внешнем рынке заполнила зарубежная продукция. Получается, дали конкурентные преимущества иностранцам за счет российских компаний», — обратил внимание Георгий Мартынов.

Президент ассоциации уверен: в случае проведения второго этапа аукционов количество участников товарного рынка, предлагающих продукцию из крабов, станет еще меньше. Заключенные с пользователями договоры, действующие до 2034 г., не будут обеспечены ресурсами.

«Налицо признаки ограничения конкуренции и создание дискриминационных условий, именно в этом мы попросили разобраться ФАС. Напомню, на первом этапе крабовых аукционов лоты формировались в объемах от 1000 тонн. Большинство малых и средних предприятий Дальнего Востока не в состоянии ни приобрести, ни освоить такие объемы», — заметил собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Отраслевое объединение предлагает сначала закончить первый этап строительства судов, посмотреть, какими получатся краболовы и как они будут работать.

«У нас есть опасение, что предприятия, которые взяли на себя достаточно крупные объемы добычи глубоководных крабов, просто не справятся с обновлением флота, — отметил Георгий Мартынов. — АРПП продолжает утверждать, что распределение глубоководных крабов по инвестиционным квотам неэффективно и убыточно».

Глава ассоциации обратил внимание, что в Приморском крае у некоторых средних рыбопромышленных предприятий есть небольшие объемы крабовых квот. «Вот 50% у них уже изъяли. Если отберут остальные 50%, эти компании будут нерентабельны: они не смогут использовать для развития валютную выручку от реализации краба», — считает президент АРПП.

По его словам, предприятия просто не смогут существовать с оставшимися объемами квот по другим объектам, особенно если к этому еще добавить механизм инвестиционных квот.

«Другими словами, мы глубоко уверены, что если через год-два ввести предлагаемый Росрыболовством механизм распределения квот через аукционы, то в Приморском крае малых и средних рыбопромышленных предприятий не останется. Да, крупные компании укрупнятся еще сильнее, но мелких — тех, которые сегодня обеспечивают работу в прибрежных поселках, — просто не станет», — резюмировал Георгий Мартынов.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: ФАСдальний востоккрабросрыболовство
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