Координационный совет предложил обсудить правила ветсанэкспертизы с рыбацким сообществом

Представители отраслевого сообщества подняли на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета проблему новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы. Необходимо с участием регулятора организовать обсуждение документа, считают в ассоциациях.

Меньше чем через три месяца — с 1 марта 2022 г. — вступят в силу новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации.

Еще на стадии разработки документа, от которого зависит работа производителей, отраслевое сообщество направляло все необходимые замечания, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

ДВНПС проводил во Владивостоке глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews. По проблематике ветеринарных правил руководитель АРСО выступил от лица Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, объединяющего основные ассоциации Дальневосточного региона в сфере рыбодобычи.

К сожалению, не все замечания и предложения бизнес-сообщества оказались учтены и отрасль рискует столкнуться с серьезными проблемами, отметил Максим Козлов.

Непонятно, каким образом может быть обеспечена ветеринарно-санитарная экспертиза перед отправкой уловов на переработку в труднодоступных и отдаленных районах, притом что проводить ВСЭ могут только специалисты системы госветслужбы. Уже после вступления правил в силу рыбакам предстоит лососевая путина с ее значительными объемами, которые нужно быстро принимать и обрабатывать.

«Тысячи километров побережья, сотни предприятий, которые занимаются промыслом, сотни мест переработки — обеспечить все эти места нахождением ветеринарного врача для ветеринарной экспертизы будет невозможно», — обратил внимание представитель координационного совета. Таким образом, предприятия оказываются в положении нарушителей.

Максим Козлов рассказал, что совет направил обращение в правительство РФ, Минсельхозу совместно с Минэкономразвития поручено проработать вопрос.

Представитель отраслевого сообщества предложил организовать совещание с регулятором, чтобы рассмотреть с рыбацким сообществом исполнимость приказа на практике. Глава Росрыболовства пообещал обсудить эту тему с курирующим ветеринарный блок заместителем министра сельского хозяйства.

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