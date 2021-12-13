Камчатка призвала продолжать исследования лосося

Расширение лососевых исследований помогает повысить точность научных прогнозов для работы предприятий и сохранения рыбных запасов. Для рыбаков очень важно возобновление съемки в Беринговом море, отметил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

В этом году Камчатский край вновь стал лидером среди дальневосточных регионов по объемам добычи тихоокеанских лососей, сообщает корреспондент Fishnews. Уловы красной рыбы в регионе превысили 440 тыс. тонн. В целом по Дальнему Востоку добыто около 539 тыс. тонн — такие данные были озвучены на заседании бассейнового научно-промыслового совета.

Повысить точность прогнозов по подходам лососей помогает расширение исследований отраслевой науки, обратил внимание глава Камчатки Владимир Солодов. В нынешнем году на изучении лососевых был сделан акцент. «В этой связи хочу особо отметить тот комплекс дополнительных научных исследований, которые были проведены в сезоне 20-21, то, что была возобновлена учетная траловая съемка в Беринговом море», — подчеркнул губернатор.

Для предприятий, особенно восточного побережья Камчатки, очень важно получать уточненную информацию о подходах лососей в предпутинный период. В связи с этим Владимир Солодов предложил рассмотреть возможность продления программы учетных траловых съемок лососей Камчатки в 2022 г.

Также губернатор выступил с предложениями по программе инвестиционных квот: глава региона обратил внимание на важность дальнейшего развития береговых мощностей и учета интересов уже работающих предприятий.

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