Новости
Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Максим Козлов: Правила не должны меняться

Рыбаки свыклись с тем, что правила, регулирующие деятельность отрасли, чаще пишут не они, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Однако эти правила должны быть постоянны, понятны и выполнимы, подчеркнул руководитель АРСО.

Для развития отрасли нужно понимать, какие изменения ожидаются в ближайшие 10-15 лет, обратил внимание Максим Козлов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Предприятия должны иметь возможность делать прогнозы и рассчитывать свои силы. Неопределенности с аукционами, с инвестиционными квотами, со сроками реализации проектов — все это не способствует инвестированию в собственное производство», — уверен глава отраслевого объединения.

Он напомнил о дискуссии по вопросу донаделения инвестиционными квотами до 100% производственных мощностей. «Это вызывает большое волнение у рыбацкой общественности, потому что, если подобные решения примут, они будут нарушать нормы и требования антимонопольного законодательства. Мы расцениваем это как недобросовестную конкуренцию, ведь нарушаются первоначальные условия выделения этих инвестиционных квот», — отметил президент АРСО.

Максим Козлов подчеркнул, что сама идея инвестквот заключалась в том, чтобы за их счет стимулировать пользователей к строительству новых судов, а не в том, чтобы кто-то построил суда за счет этих объемов. По его мнению, если бы пользователи знали, что, заявившись на инвестквоты и заложив суда, они смогут потом получить дополнительные инвестквоты — просто так, в рамках донаделения до 100%, то вели бы себя иначе.

«Кроме того, 15-летний период эксплуатации квот, выделенных через донаделение, будет означать выпадение из рыбохозяйственного комплекса порядка 1 трлн рублей, которые перейдут в одни руки. Это недопустимо», — считает президент отраслевой ассоциации.

Он обратил внимание на еще одну дискуссию: направлять инвестквоты второй волны на строительство судов или береговых заводов?

«Если решение о втором этапе инвестквот будет принято, то целесообразно эти квоты направлять на развитие береговой переработки. Что же касается судов, то пока не реализована судостроительная составляющая первой волны инвестквот, говорить о ее продолжении — преждевременно. Когда вся программа будет выполнена и будут подведены итоги, тогда можно будет ставить вопрос и о дополнительном выделении квот под строительство судов. А пока рано», — подчеркнул Максим Козлов.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Правила не должны меняться

Генеральный директор ТК «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор ТК «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

«Нерей» продолжает меняться вместе с рынком

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Крабовые аукционы убьют малый рыбацкий бизнес

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

Рыбные грузы — наш приоритет

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Все материалы

Крупным планом

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.