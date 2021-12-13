Максим Козлов: Правила не должны меняться

Рыбаки свыклись с тем, что правила, регулирующие деятельность отрасли, чаще пишут не они, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Однако эти правила должны быть постоянны, понятны и выполнимы, подчеркнул руководитель АРСО.

Для развития отрасли нужно понимать, какие изменения ожидаются в ближайшие 10-15 лет, обратил внимание Максим Козлов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«Предприятия должны иметь возможность делать прогнозы и рассчитывать свои силы. Неопределенности с аукционами, с инвестиционными квотами, со сроками реализации проектов — все это не способствует инвестированию в собственное производство», — уверен глава отраслевого объединения.

Он напомнил о дискуссии по вопросу донаделения инвестиционными квотами до 100% производственных мощностей. «Это вызывает большое волнение у рыбацкой общественности, потому что, если подобные решения примут, они будут нарушать нормы и требования антимонопольного законодательства. Мы расцениваем это как недобросовестную конкуренцию, ведь нарушаются первоначальные условия выделения этих инвестиционных квот», — отметил президент АРСО.

Максим Козлов подчеркнул, что сама идея инвестквот заключалась в том, чтобы за их счет стимулировать пользователей к строительству новых судов, а не в том, чтобы кто-то построил суда за счет этих объемов. По его мнению, если бы пользователи знали, что, заявившись на инвестквоты и заложив суда, они смогут потом получить дополнительные инвестквоты — просто так, в рамках донаделения до 100%, то вели бы себя иначе.

«Кроме того, 15-летний период эксплуатации квот, выделенных через донаделение, будет означать выпадение из рыбохозяйственного комплекса порядка 1 трлн рублей, которые перейдут в одни руки. Это недопустимо», — считает президент отраслевой ассоциации.

Он обратил внимание на еще одну дискуссию: направлять инвестквоты второй волны на строительство судов или береговых заводов?

«Если решение о втором этапе инвестквот будет принято, то целесообразно эти квоты направлять на развитие береговой переработки. Что же касается судов, то пока не реализована судостроительная составляющая первой волны инвестквот, говорить о ее продолжении — преждевременно. Когда вся программа будет выполнена и будут подведены итоги, тогда можно будет ставить вопрос и о дополнительном выделении квот под строительство судов. А пока рано», — подчеркнул Максим Козлов.

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