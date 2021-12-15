Рыбопромышленники Сахалинской области призывают оценить риски аукционных квот

В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области рассчитывают на детальное обсуждение и подробный анализ последствий выделения аукционных квот по особо ценным объектам промысла.

Планы госорганов по дальнейшему перераспределению квот на вылов стали одной из ключевых тем на собрании Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Президент АРСО Максим Козлов отдельно остановился на перспективах выставления на аукционы с инвестиционными обязательствами квот вылова по особо ценным объектам промысла.

В законопроекте, который подготовили Минсельхоз и Росрыболовство, такой механизм предложен в отношении морских гребешков, трубачей, серого и черного морских ежей и трепангов, сообщает корреспондент Fishnews.

Для предприятий Сахалинской области, в том числе Курильских островов, эта тема имеет особое значение, ведь от доступа к промыслу зависит их дальнейшая работа. Одно из опасений — что такой механизм приведет к сокращению числа добытчиков и потерям для региона, в том числе по рабочим местам и налоговым отчислениям, отметил Максим Козлов. Важно, чтобы учитывались интересы областной экономики. Вопрос состоит и в том, какие объекты инвестиций должны будут строиться под такие квоты.

Президент АРСО напомнил, что поднял проблематику аукционных квот по особо ценным объектам промысла на недавнем заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС). Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков согласился с важностью этого вопроса, до конца года на федеральном уровне планируется провести совещание по этой теме.

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