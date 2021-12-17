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В правительстве Дагестана прошел круглый стол, посвященный рыбной отрасли региона. Фото пресс-службы правительства республики

Для Дагестана разрабатывают «рыбную» стратегию

В правительстве Дагестана прошел круглый стол, посвященный рыбной отрасли региона. Одной из главных тем стала подготовка стратегии развития рыбохозяйственного комплекса республики на ближайшие десять лет.

Мероприятие провел врио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов Руководитель комитета по рыбному хозяйству Дагестана Виктор Руденко выделил группу вопросов, вокруг которых должна строиться стратегия. В их числе контроль за популяцией промысловых рыб, выпуск малька, увеличение уловов и мощностей рыбопереработки, обеление деятельности рыбопромышленников, господдержка и регулирование, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил заведующий сектором промысловой ихтиологии Волжско-Каспийского филиала ВНИРО Пирмурад Таибов, основным объектом промысла на Каспии является килька. В нынешнем году выделенный объем ее добычи составил 55,7 тыс. тонн, из которых освоено более 23,9 тыс. тонн, или 43%.

Согласно научным исследованиям, в прибрежной зоне Каспийского моря ежегодно можно добывать до 30 тыс. тонн кильки, не нанося при этом ущерб популяции.

Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что вопросы развития рыбного хозяйства Дагестана должны быть тесно увязаны с ростом доходной части республиканского бюджета, значительным увеличением числа рабочих мест, а также с рациональным использованием водных биоресурсов.

Он напомнил о работе по восстановлению гидрологического режима Аракумских и Нижне-Терских озер. В частности, по итогам встречи министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и главы Дагестана Сергея Меликова создана рабочая группа из числа представителей Минсельхоза и Минприроды РФ. Совместно с властями республики они занимаются поиском оптимальных путей для обеспечения водой этих нерестово-выростных озер.

Кроме того, в этом году по линии ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» начата реконструкция Каргалинского гидроузла со строительством обводного рыбоходного канала. Он рассчитан для прохождения рыбы на нерест с реки Терек мимо Каргалинской плотины. Планируется, что канал позволит исключить ущерб обитающим в Тереке и мигрирующим по нему рыбным популяциям, в первую очередь осетровых видов.

Также на совещании обратили внимание, что в течение в ближайших десяти лет в рамках новой госпрограммы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса РФ, Дагестан получит из бюджета 15 млрд рублей на обеспечение водного режима гидромелиоративных систем.

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