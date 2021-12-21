Ученые рассказали о проблемах рек Северного Кавказа

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО завершили комплексные сезонные экспедиции в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Объектом интереса ученых была в том числе пресноводная форма каспийского лосося.

Всего сотрудники отдела «Западно-Каспийский» КаспНИРХа выполнили три сезонных экспедиции, в рамках которых собиралась информация о состоянии водных биоресурсов и среды их обитания в республиках Северного Кавказа.

Горные реки являются сложными объектами для изучения в силу специфических гидрологических условий, отметили в филиале ВНИРО. Чтобы отразить картину современного состояния биоты рек наиболее полно, сотрудники КаспНИРХ применяли различные орудия лова и способы облова с учетом характера рек. Также специалисты наблюдали за интенсивностью любительской рыбалки и проводили опрос рыбаков-любителей.

Участники информации собрали информацию о местах обитания пресноводной формы каспийского лосося (туводной формы кумжи — форели). Это наиболее ценный водный биоресурс региона. Отбирался генетический и гидробиологический материал.

Горные водотоки Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — Алании всегда славились обилием форели. Правда, за последние годы местная популяция «царской» рыбы заметно сократилась, особенно в Кабардино-Балкарии, рассказали Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ. «Причиной этому стало потребительское отношение к уникальным природным ресурсам. В последние годы рыбохозяйственная обстановка в республиках Северного Кавказа остается неудовлетворительной. Например, по статистике в Кабардино-Балкарии самый высокий процент браконьерства в горных реках», — отметили в филиале.

В то же время ученые называют и положительные примеры изменения ситуации. Высокогорное озеро Гижгит в бассейне реки Баксан (КБР) было зарыблено частиковыми видами рыб, в настоящее время они в достаточно большом количестве встречаются в уловах местных рыбаков. Когда-то водоем был местом слива продуктов Тырныаузского завода. Но сейчас местные жители считают, что озеро очистилось, и спокойно ловят рыбу. В этом озере водится форель — рыба-чистюля, что является еще одним доказательством хорошего состояния водного объекта.

Все более актуальной становится проблема сокращения стока, особенно это заметно в малых реках. Причинами обмеления водотоков специалисты называют климатические изменения (сокращение ледников), вырубку лесов, расположение карьеров в поймах рек.

Фотографии предоставлены пресс-службой АзНИИРХ.

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