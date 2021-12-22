Погибшим рыбакам «Онеги» установят мемориал

В Мурманске в храме Спаса на Водах временно установят памятный знак с именами 17 рыбаков траулера «Онега». Ранее родственники погибших обратились к главе Следственного комитета России по вопросу организации места поминовения.

Памятный знак планируется разместить в храме до середины января. В годовщину трагедии — 28 декабря — в церкви пройдет богослужение, рассказали Fishnews в пресс-службе областного правительства.

16 декабря пресс-служба Следственного комитета России сообщила об обращении родственников погибших рыбаков на имя председателя СКР Александра Бастрыкина. Они пожаловались на местные органы власти, отказывавшие в организации места поминовения.

Траулер «Онега» (порт приписки Мурманск) затонул в районе архипелага Новая Земля 28 декабря прошлого года. Из 19 членов экипажа погибли 17.

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