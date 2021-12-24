Общественный совет утвердил план работы на ближайшие полгода

Общественный совет при Росрыболовстве расширит практику проведения совместных заседаний с другими ведомствами. В планах на первое полугодие 2022 г. — мероприятия с общественными советами при Минобрнауки и Росприроднадзоре.

Последнее в этом году заседание Общественного совета при Росрыболовстве началось с обсуждения взаимодействия с федеральным агентством. Руководитель ведомства Илья Шестаков поблагодарил членов ОС за конструктивную и активную работу, отметив, что год выдался непростым, и следующий, вероятно, будет не легче. «В следующем году придется очень активно работать по обсуждению вопросов, связанных со вторым этапом инвестквот», — заявил глава Росрыболовства.

Он попросил общественный совет обратить особое внимание на ситуацию с рыбохозяйственной наукой. По словам Ильи Шестакова, перевод финансирования ресурсных исследований из Росрыболовства в Минобрнауки на следующий год еще не несет рисков, но в будущем это может привести к серьезному коллапсу и недоисследованию даже по основным объектам, что не позволит устанавливать допустимые объемы вылова.

Глава ведомства поздравил участников заседания с наступающим Новым годом и вручил благодарственные письма Росрыболовства председателю ОС Герману Звереву, Наиле Никитиной, Игорю Муравьеву, Григорию Телебею и Александру Дуплякову. Еще четырем членам ОС — Эдуарду Климову, Aндрею Маркину, Георгию Мартынову и Илье Раковскому, которые участвовали в заседании по видеосвязи, — благодарственные письма будут переданы позже.

Герман Зверев напомнил о высоких показателях ОС при Росрыболовстве в рейтинге Общественной палаты. Совет занял седьмое место по эффективности, а по критерию «регламентная деятельность» и вовсе набрал самое большое количество баллов. По рейтингу Счетной палаты, Росрыболовство входит в число лидеров по открытости среди органов власти, а его общественный совет поднялся в группу с «высокой степенью открытости».

По информации Германа Зверева, в течение 2021 г. совет направил 22 обращения с рекомендациями в Росрыболовство. Члены ОС отметили важность получения обратной связи от федерального агентства об исполнении этих рекомендаций. Соответствующий пункт был включен в план работы на первое полугодие 2022 г., который участники заседания утвердили вместе с отчетом о работе совета за год. Как сообщает корреспондент Fishnews, план, в частности, предусматривает организацию двух совместных заседаний с общественными советами при Минобрнауки и Росприроднадзоре.

Общественный совет одобрил кандидатуры Андрея Ануфриева, Романа Витязева, Максима Козлова, Георгия Мартынова и Владимира Мазанова для участия в статусе наблюдателей в работе комиссий по принудительному расторжению договоров о закреплении долей квот. Кроме того, ОС поручил Илье Раковскому и Михаилу Щетинину подготовить план мероприятий по реализации рекомендаций Общественной палаты по улучшению работы общественных советов.

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