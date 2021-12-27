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Во ВНИРО прошли торжественные мероприятия, посвященные 140-летию рыбохозяйственной науки

Отраслевой науке — 140 лет!

Во ВНИРО прошли торжественные мероприятия, посвященные 140-летию рыбохозяйственной науки. Точкой отсчета считается основание в 1881 г. Соловецкой биологической станции для исследования обитателей Белого моря.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 24 декабря отпраздновал юбилей — 140-летие рыбохозяйственной науки. В торжественном заседании приняли участие замглавы Минсельхоза Максим Увайдов, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, директор ВНИРО Кирилл Колончин, вице-президент РАН Андрей Адрианов, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, представители РПЦ, отраслевых объединений и организаций.

Коллективу ВНИРО была объявлена благодарность президента России за заслуги в сфере научных исследований в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Теплые слова в адрес научных работников направили Совет Федерации, Госдума, Минобрнауки, а поздравления от имени министра сельского хозяйства передал Максим Увайдов. Как сообщает корреспондент Fishnews, сотрудникам института были вручены государственные и отраслевые награды, почетные грамоты и благодарственные письма.

Коллективу ВНИРО была объявлена благодарность президента

Илья Шестаков поздравил ВНИРО со знаменательной датой и напомнил, что начало «системной работе в российском рыбохозяйственном комплексе» положила Соловецкая биологическая станция, организованная в 1881 г. Еще до революции в отрасли сформировалась сеть научных станций на основных бассейнах страны, хотя до образования системы рыбохозяйственных НИИ с головным ВНИРО в Москве оставалось еще полтора десятка лет.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Глава Росрыболовства подчеркнул, что реорганизация бассейновых рыбохозяйственных институтов в 2019 г. позволила спасти их «фактически от поглощения и перехода в Минобрнауки». Он пообещал вернуть финансирование ресурсных исследований в рыбную госпрограмму и продолжить работу по обновлению научно-исследовательского флота.

Официальные лица приняли участие в открытии многопрофильного лабораторного корпуса ВНИРО

«В этом году мы заложили два среднетоннажных НИС. Вчера, хотя распоряжение правительства еще не вышло, Минфин в бюджете нам предусмотрел выделение средств на начало строительства крупнотоннажного НИС», — поделился новостями Илья Шестаков.

Гости осмотрели лаборатории и пообщались с учеными. Фото пресс-службы ВНИРО

Символично, что юбилей институт встретил уже в новом здании на Окружном проезде. Официальные лица и другие почетные гости присутствовали на церемонии открытия многопрофильного лабораторного корпуса ВНИРО, осмотрели лаборатории и их оснащение и пообщались с учеными.

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Fishnews

  • Во ВНИРО прошли торжественные мероприятия, посвященные 140-летию рыбохозяйственной науки
  • Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН
  • Замминистра сельского хозяйства Максим УВАЙДОВ передал Кириллу КОЛОНЧИНУ благодарность от имени главы Минсельхоза
  • Торжественное заседание в честь 140-летия ВНИРО
  • Вице-президент Российской академии наук Андрей АДРИАНОВ
  • На заседании вспомнили, как создавалась и развивалась рыбохозяйственная наука
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ
  • Официальные лица и другие почетные гости осмотрели новый многопрофильный лабораторный корпус ВНИРО. Фото пресс-службы института
  • Современное оборудование в новом корпусе. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Современное оборудование в новом корпусе. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Современное оборудование в новом корпусе. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Замминистра сельского хозяйства Максим УВАЙДОВ, глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН
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