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Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

Александр Панин: Маркировка не избавит рынок от недобросовестных производителей

Цифровая маркировка — не самый эффективный способ борьбы с фальсификациями рыбной продукции, обращает внимание председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, гораздо важнее, чтобы за нарушениями следовало реальное наказание.

Власти всерьез настроены начать в 2022 г. эксперимент с цифровой маркировкой в рыбной отрасли. В числе первых кандидатов на включение в список товаров, подлежащих маркировке, — красная и черная икра, а также рыбные консервы. Однако у бизнес-сообщества нет уверенности, что такая мера действительно позволит избежать массовых фальсификаций.

Фальсификат — это реальная проблема для рынка, но предложенный государством механизм контроля в виде цифровой маркировки «Честный знак» — далеко не самый эффективный способ решить вопрос с подменой содержимого банки, отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

В интервью Fishnews он напомнил, что существуют и другие инструменты, например, государственные информационные системы и сервисы, которые обеспечивают прослеживаемость продукции и позволяют выявлять контрафакт и фальсификат. Главная проблема не в том, чтобы обнаружить нарушения, а в том, что происходит дальше.

«Все заводы, которые допускают подмену сырья, известны рынку, как известны и Роспотребнадзору и другим контролирующим надзорным органам», — указал руководитель отраслевого объединения. Другое дело, что обращения в связи с нарушениями в надзорные органы не приводят к серьезным последствиям для таких предприятий.

«Если недобросовестный производитель знает, что за ним наблюдают одна, две, три, пять, десять программ, но в результате он не понесет никакой ответственности, то он продолжит выпускать продукцию с нарушениями. Наказание должно быть неотвратимым и настолько существенным, чтобы отбить всякую охоту заниматься контрафактом, подделкой и прочими безобразиями. Тогда это будет эффективно. А кто именно будет фиксировать факт нарушения — маркировка или какая-то иная система — не столь важно», — подчеркнул Александр Панин.

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